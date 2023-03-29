中共點名吸收呂秀蓮！　1原因失敗告終

▲中共鎖定吸收前總統呂秀蓮（圖），欲透過羅志明邀約她赴中參訪未果。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台聯前立委羅志明涉在台發展共諜組織遭起訴，從而揭露中共對台滲透升級與更多不同的手法！檢調查出對岸曾企圖透過羅志明，慫恿前副總統呂秀蓮赴中，以及引介曾任國防部次長、副參謀總長、陸軍司令、大直衡山指揮所主任等48名高階退役將領，至湖北或廣東珠海等地參加球敘聯誼等活動，並穿插祭祖及參拜炎黃二帝，藉此大肆宣傳黃埔精神、促進祖國統一及一國兩制，有系統地對我方退將進行統戰滲透。

▲羅志明（右）遭檢調懷疑替中共在台發展共諜組織，他在地檢署頻和律師討論案情，訊後遭收押禁見。

知情人士告訴本刊，對岸透過廣東太普樂生技董事長李鷹，暗中滲透我軍退將至少已經10年，表面上李鷹是位商人，他的父親是中共退役空軍將領，李鷹更是中共情治系統人員，長期循著羅志明這條管道，煽動我方中將以上14人、少將30人、上校3人、中校1人，至少共48名退將，以各種名目赴中國參訪，時間多集中在2013年11月至2016年6月，也就是馬英九第二任總統期間。

▲中共利用黃埔校友活動搞統戰，讓台籍退將與對岸將官一起在「發揚黃埔精神促進祖國統一」布條上簽名、合影。

▲大批台籍退將受邀赴中，中共卻要求他們在寫有祖國統一字眼的布條上簽名，形同被統戰。

後來蔡英文就任總統，大幅強化國軍的國安意識，退將赴中人數驟減，羅志明這條管道開始失靈，李鷹2016年12月與2018年8月籌劃的退將赴中行程，分別只有3名及5名退將成行，到最後連退役中校都被找來參加，與馬政府時代每次動輒近20名退將出團的「滿天星」陣容相比，簡直如天壤之別。

由於邀約退將赴中出現瓶頸，加上羅志明幾乎把能邀的退將都找了，對岸於是決定把滲透的層級拉高，將目標轉向政治人物。檢調監控發現，2020年12月24日，李鷹透過微信向羅志明提及：「我知道呂大姐退休10年了，是可以過來玩的。」

▲中共情治人員以呂大姐為代號暱稱前副總統呂秀蓮（右），希望透過羅志明邀她赴中交流。

雖然對話中並沒有講明「呂大姊」是誰，但羅志明早已知悉李鷹所說的正是前副總統呂秀蓮，因為李對台研析工作做得相當透澈，連2004年扁呂配尋求連任正副總統過程一波三折，羅志明以台聯立委身分力挺呂秀蓮的往事都瞭若指掌，於是想如法炮製，透過羅找呂秀蓮赴中，並且言明只要呂大姐點頭同意，即可包裝各種理由安排中國之旅。

檢調掌握這段對話過程，偵訊時問羅志明，呂大姐指的是誰？羅始終不願說明，不過，在回覆李鷹的催促時，羅志明說：「不行，她仍有國安人員保護中。」專案小組於是挑明訊問，有國安人員保護的呂姓女子，符合條件的僅有呂秀蓮一人，至此，羅眼見紙包不住火，才坦承2人對話中提及的呂大姐，確實是呂秀蓮沒錯。

由於呂曾任兩屆副總統，任職期間接觸許多國家機密，李鷹希望透過羅志明邀她前往中國訪問，但羅認為呂仍有國安人員保護，吸收成功的機率太低，李鷹知道難處後隨即回覆：「收到，明白了。」才使對岸企圖滲透呂秀蓮的目的未能得逞。

更多鏡週刊報導

【全文】48退將捲入羅志明共諜案 呂秀蓮遭鎖定吸收未果

【48退將捲共諜1】48退將名單全揭露 驚見各軍種司令、指揮官頻結伴赴中

【48退將捲共諜2】跟解放軍將領好麻吉 台滿天星退將淪中國統戰樣板