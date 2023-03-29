我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

記者陳俊宏／綜合報導

我國26日正式宣布和宏都拉斯斷交，邦交國剩下13個。國民黨前立委邱毅表示，宏都拉斯宣布與台灣斷交以後，很多人都在猜下一個是那一國？他判斷是位於南美洲的巴拉圭，若台灣再失去巴拉圭，在南美洲的友邦數將歸零，「再次證明蔡英文走的是『死路外交』，當然對美國也是再一次重重打臉。」

邱毅在臉書說，他認為是巴拉圭有兩個原因，第一是巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內瑞拉等5個國家合組「南方共同市場」，正準備與大陸進一步經貿合作；巴西總統盧拉近期要到北京訪問，關鍵的主題就是「南方共同市場」。

邱毅指出，這5個國家除了巴拉圭以外，都已與大陸建交，落單的巴拉圭是共同市場內最窮的國家，若不跟進與大陸建交，就可能被踢出共同市場，進一步被邊緣化。

▼與宏都拉斯斷交，總統蔡英文表示，台灣不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。（圖／總統府提供）



邱毅認為，第二是巴拉圭的左派政黨聯盟一直主張與台灣斷交，轉向與大陸建交，以改善國內的經濟狀況；過去左派政黨聯盟在野始終有心無力，但這次大選的獲勝機會極大，屆時將落實與大陸建交的政策路線。

邱毅表示，若台灣再失去巴拉圭，在南美洲的友邦數將歸零，而總統蔡英文任內斷交友邦也正式達雙位數，即第10個斷交國，「再次證明蔡英文走的是『死路外交』，當然對美國也是再一次重重打臉。」

與宏都拉斯斷交，蔡英文表示，台灣不會和中國進行無意義的金錢外交競逐，這些打壓與威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

▼總統蔡英文任內斷交國。（圖／記者皮心瑀製）

