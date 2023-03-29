　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

記者陳俊宏／綜合報導

我國26日正式宣布和宏都拉斯斷交，邦交國剩下13個。國民黨前立委邱毅表示，宏都拉斯宣布與台灣斷交以後，很多人都在猜下一個是那一國？他判斷是位於南美洲的巴拉圭，若台灣再失去巴拉圭，在南美洲的友邦數將歸零，「再次證明蔡英文走的是『死路外交』，當然對美國也是再一次重重打臉。」

邱毅在臉書說，他認為是巴拉圭有兩個原因，第一是巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內瑞拉等5個國家合組「南方共同市場」，正準備與大陸進一步經貿合作；巴西總統盧拉近期要到北京訪問，關鍵的主題就是「南方共同市場」。

邱毅指出，這5個國家除了巴拉圭以外，都已與大陸建交，落單的巴拉圭是共同市場內最窮的國家，若不跟進與大陸建交，就可能被踢出共同市場，進一步被邊緣化。

▼與宏都拉斯斷交，總統蔡英文表示，台灣不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。（圖／總統府提供）

蔡英文談斷交宏都拉斯。（圖／總統府提供）

邱毅認為，第二是巴拉圭的左派政黨聯盟一直主張與台灣斷交，轉向與大陸建交，以改善國內的經濟狀況；過去左派政黨聯盟在野始終有心無力，但這次大選的獲勝機會極大，屆時將落實與大陸建交的政策路線。

邱毅表示，若台灣再失去巴拉圭，在南美洲的友邦數將歸零，而總統蔡英文任內斷交友邦也正式達雙位數，即第10個斷交國，「再次證明蔡英文走的是『死路外交』，當然對美國也是再一次重重打臉。」

與宏都拉斯斷交，蔡英文表示，台灣不會和中國進行無意義的金錢外交競逐，這些打壓與威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

▼總統蔡英文任內斷交國。（圖／記者皮心瑀製）

▲▼總統蔡英文任內斷交國。（圖／記者皮心瑀製）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」
徐凱希爆秘戀百億富二代！　街頭直擊「人肉麻花捲」夜纏回豪宅
蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報
今晚轉雨！　最新連假天氣有變化
張育成手感發燙！　春訓熱身賽連兩戰有安打1打點
快訊／最新世界棒球排名出爐　台灣從第二滑落到第四

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

甩斷交陰霾！蔡英文今出訪2友邦　2度過境美國行程一次看

李余典拼新北三重立委　大器公布手機號碼兩天曾接100通

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

高嘉瑜看完醫生哭了！照X光才知「韌帶撕裂傷」　一聽恐要開刀崩潰

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

陳建仁出席智慧城市展　參觀數位產業署主題館體驗「智慧應用服務」

徐巧芯、費鴻泰初選協調破局！「另一半」休戰握手　30日見真章

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

狒狒爆血遭重摔 畫面曝光令人怒｜20230328 ET午間新聞

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

甩斷交陰霾！蔡英文今出訪2友邦　2度過境美國行程一次看

李余典拼新北三重立委　大器公布手機號碼兩天曾接100通

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

高嘉瑜看完醫生哭了！照X光才知「韌帶撕裂傷」　一聽恐要開刀崩潰

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

陳建仁出席智慧城市展　參觀數位產業署主題館體驗「智慧應用服務」

徐巧芯、費鴻泰初選協調破局！「另一半」休戰握手　30日見真章

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

采子崩潰自殘2年「撕皮摳到滿手血」！駭人傷疤曝　悲認：不斷想尋死

直擊王淨當街「十指緊扣曹佑寧」！　現蹤士林寵物店民眾聚集圍觀

她問「愛愛後1動作」增懷孕機率　名醫：胡說八道

國光女神深夜小巷緊貼新歡！　背後環抱吸脖「胸前緊牽小手」

大寶法王「台灣首席弟子」涉騙感情身體　正妹網紅控：傷害身心靈

徐凱希新歡百億富二代被起底！　爸爸是「台股4大天王」曾捲阿帕契事件

兄弟拚冠X因子　林威助尋找一壘解：期待有人挺身而出

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

徐凱希爆秘戀百億富二代！　街頭直擊「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

政治熱門新聞

高嘉瑜腳傷照X光！被告知「恐要開刀」哭了

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

陳佩琪爆料「郭台銘曾約柯文哲見面」

賴清德副手鎖定2女將　3大條件占優勢

翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

蔡英文今出訪2友邦　2度過境美國行程一次看

張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

本席在質詢叫你閉嘴！綠委質詢要官員噤聲　批陳建仁「讓人寒心」

ET民調／藍空戰高手戰艱困選區？　徐巧芯單挑吳思瑤結果曝光

數十統派政團抗議蔡英文赴美

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！

李余典拼新北三重立委　大器公布手機號碼兩天曾接100通

新北明找基、桃簽備忘錄「沒有北市」

更多熱門

相關新聞

國民黨轟兩岸外交路線錯誤　綠委嗆：蔣介石讓邦交國只剩27個

國民黨轟兩岸外交路線錯誤　綠委嗆：蔣介石讓邦交國只剩27個

外交部26日正式宣布與宏都拉斯斷交，我友邦如今僅剩13個，國民黨則重砲批評民進黨執政對於錯誤兩岸外交路線的執迷不悟。對此，民進黨立委林俊憲反擊，「如果照此邏輯講得通，那歷任總統誰的路線錯誤最嚴重？答案是蔣介石」。

宏都拉斯分析師：與中建交好處變泡影

宏都拉斯分析師：與中建交好處變泡影

吳釗燮：與巴拉圭邦交不會有問題

吳釗燮：與巴拉圭邦交不會有問題

吳釗燮證實：宏都拉斯大使昨已離台

吳釗燮證實：宏都拉斯大使昨已離台

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

關鍵字：

邱毅邦交

讀者迴響

熱門新聞

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

性慾很大！　3生肖最會偷吃

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

最新排名出爐　台灣從第二滑落到第四

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

古巴叛逃！中日龍強投落跑轉戰大聯盟

最美議員爆乳開球　台南Josh「特訓」

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面