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情色教主嗆「制裁」炒飯正妹：不是翻鍋就強　林彤143字回酸

林彤因外貌姣好、身材火辣一夕爆紅。（圖／翻攝自林彤IG）

▲林彤因外貌姣好、身材火辣一夕爆紅。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市樹林某熱炒店「炒飯妹」林彤，因穿著低胸細肩背心翻鍋炒飯，養眼畫面被拍下瞬間爆紅，吸引不少粉絲想一睹芳容。不過，有「情色教主」之稱的雪碧不以為然，28日在臉書開嗆，「看了她的炒飯影片，除了翻鍋，也沒什麼了不起」，甚至揚言「制裁」。林彤對此回應了。

雪碧今日在臉書發文，「被嗆不會做菜…炒飯妹林什麼的，邀請我去夜市挑戰快閃，我一口答應了，看了她的炒飯影片，除了翻鍋也沒什麼了不起，我也會炒飯啊，每個男友都愛我的炒飯，到時候看是哪一個夜市？ 我直接露一手炒飯，味道最重要，不是翻鍋就很強！我倒看看哪一個酸民還笑我只會露奶不會做菜」。

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雪碧開嗆炒飯妹。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

▲雪碧開嗆炒飯妹。

雪碧更直言，「3菜一湯簡簡單單，你們等著看。台灣亂流只要是妹就好，我來制裁，下次會不會有蚵仔煎妹、臭豆腐妹、藥燉排骨妹…等」。對此，林彤隨後正面回應，「我叫『林彤』，不是林什麼…看到雪碧姐的發文！想必很多人都知道搭檔是『雪碧姐』了吧。哇～這次的夜市大挑戰，光是想像我們的搭檔畫面就覺得很奇特」。

林彤也向雪碧喊話，「我並沒有嗆你不會做菜喔！是真的想邀請你展現廚藝～炒飯的部分相信男性都會喜歡你的炒飯。那翻鍋的部分～我真的不知道你會，可能大家看到你的時候都是性感的，沒有看到你的另一面，期待當天能看見，而唯一我擔心的部分是，聽說雪碧姐那天要露南半球or北半球？那…可能不會有人看我了，雪碧姐可以穿多一點嗎？」

（圖／翻攝自一念逆轉 林彤臉書）


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