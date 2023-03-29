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先收下！　速食店限時6天「人氣炸物買1送1」

▲▼繼光香香雞田字薯餅 。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞人氣炸物限時買1送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1來了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜祭出「人氣炸物買1送1」優惠，限時6天搶吃，趕緊先收下再說。另，漢堡王近日也有最新「超殺優惠券」等搶，有4大品項買1送1、99元個人套餐，通通別放過。

為迎接即將到來的5天連假，繼光香香雞驚喜祭出限時「買1送1」優惠，3月31日至4月5日連6天爽吃「田字薯餅買1送1」，期間只要購買田字薯餅1份即可獲得田字薯餅兌換券，並開放於4月6日至5月7日進行兌換，提醒須出示會員身份或現場加入會員才可享優惠。

▲▼漢堡王最新4-5月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券開吃。

另，漢堡王近日也祭出最新「江湖救急優惠券」，一共網羅5大系列共27種超殺好康，其中，有「4大人氣品項買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水及辣薯球，還有8種「個人超省餐」，其中，4大漢堡組合可是只要99元，像是西部小華堡+4塊雞塊+中杯可樂、經典脆雞堡+小薯+中杯可樂等，划算爆表。

除外還有8種銅板點心，像是蘋果派、洋蔥圈等，最低只要花35元就能吃到，以及「雙人激省餐」、「店長超推薦」等優惠，即日起至5月31日限時開吃，提醒此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。

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