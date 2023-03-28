開車別戴鯊魚夾！她車禍一摔竟被「刺穿頭殼」　後腦杓噴血慘照曝

▲ 萊利被鯊魚夾刺穿後腦杓，金髮都被染紅。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女子日前發生車禍，車子在空中翻轉後墜地，這時她頭上的鯊魚夾竟硬生生刺穿頭殼，導致她後腦杓當場爆血，一頭金髮都被染紅，更令人震驚的是鯊魚夾竟完好無損，令許多網友忍不住歪樓，好奇她究竟是在哪裡買到這麼堅固的髮夾。

根據《太陽報》，來自密西西比州的萊利（Paisley Riley）和男友、表弟近日發生車禍，車子衝出路面，在空中翻滾，竟導致她頭上的鯊魚夾刺進後腦杓，但她並不記得接下來發生什麼事，因為她在劇痛中昏了過去。

萊利事後說明，「謝天謝地，我男友也在現場，還有我表弟。他們幾乎把車頂整個掀起，把我救出來。」所幸他們合力將萊利從變形的車內救出，迅速送往醫院。

萊利頭部失血過多，緊急接受電腦斷層及X光檢查，以排除任何腦部損傷的可能，「我很幸運沒有出現任何腦損，情況不是太嚴重」，但她仍有嚴重腦震盪，且正接受藥物治療，以緩解後腦杓釘了5針的劇痛。

她在TikTok公開沾血的鯊魚夾和她滿頭是血、坐在病床上的照片，以此呼籲大眾，「不建議戴著鯊魚夾開車。我親眼看見一大塊頭皮和頭髮掉在地上，而且永遠留下一塊明顯的禿頭」，影片至今累計逾5200萬次觀看。

網友對此紛紛留言表示，「以後我絕對不會夾著鯊魚夾坐車」、「只有我在想為什麼夾子沒斷嗎」、「鯊魚夾公司最好的廣告」、「此刻我夾著金屬鯊魚夾，甚至不是塑膠」、「我比較想知道她是在哪裡買到這個堅若磐石的鯊魚夾，因為我的就算只是夾頭髮都會斷掉」。