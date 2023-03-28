輔大陳若儀真身被公開！　要求小姑3天內道歉「一定讓她去吃牢飯」

▲Kelly A再發文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



記者崔子柔／綜合報導

前準人妻Kelly A自稱「輔大陳若儀」，今年初在臉書社團發文引起熱烈討論，掀起流水席之亂，原本事情已經告一段落，但她昨（27）日又發文，對無緣小姑喊告「一定讓她去吃牢飯」。

Kelly A昨日在「匿名公社」發文表示，她先前PO出和小姑的對話時，都會將其頭貼打碼，但小姑日前公開兩人對話卻完全沒打碼，「擺明就是故意要洩露我個資」。

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Kelly A求問，是否有法界人士能解答，她能不能對小姑提告違反個資法或妨害秘密，「若不公開跟我道歉我一定讓她去吃牢飯」，從她附上的最新對話可見，她要求小姑在3天內公開道歉，「否則我一定要妳付出代價」。

▲Kelly A喊告小姑。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



文章曝光後，網友紛紛留言表示，「不是a不是妳自己先公開人家照片的嗎」、「真的從1月瘋到現在」、「真的都玩不累a」、「不是妳先公開人家在先的嗎？還要別人去肉搜她說剛好而已」、「換個段子吧！歹戲拖棚」。

原來Kelly A會這麼生氣，是因為小姑前幾天在匿名公社PO出2人對話，指控Kelly A狂打電話，還傳膠囊照說「我出什麼事都是妳害的」，小姑最後在貼文說「忘了碼（LINE頭貼）～我也不是故意的！」

▼小姑PO出Kelly A頭貼無碼版。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

