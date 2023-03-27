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遊戲場不合格！北市親子餐廳「大樹先生的家、Rich Daddy」遭停用

▲▼遊戲場不合格！北市親子餐廳「大樹先生的家、Rich Daddy」遭停用。（圖／台北市衛生局提供）

▲遊戲場不合格！北市親子餐廳「大樹先生的家」遭停用。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台北市衛生局公布112年上半年10家親子餐廳稽查結果，共有2家不合格，分別為位於大安區的「大樹先生的家」和中正區的「富爸爸餐飲會所 （Rich Daddy cafe & kids）」，因無法檢具附設兒童遊戲設施安全檢驗報告，已依消保法第36條命其暫停使用，若未依規定停用，最高可處150萬元罰款，並按次處罰。

台北市衛生局為維護餐飲業食品衛生安全及附設兒童遊戲場設施安全，依衛生福利部《兒童遊戲場設施安全管理規範》及內政部《充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範》，衛生局主管餐飲業附設兒童遊戲場（俗稱親子餐廳），每半年聯合臺北市政府消防局、環境保護局及臺北市建築管理工程處執行專案查核。

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今年上半年共稽查10家親子餐廳，食品衛生及防疫措施經初、複查均符合規定；兒童遊戲場衛生安全方面，有2家因無法檢具附設兒童遊戲場設施安全檢驗報告，不符《兒童遊戲場設施安全管理規範》規定，已依消費者保護法第36條命其暫停使用。另北市建管處、消防局、環保局查核均符合規定。

▲▼遊戲場不合格！北市親子餐廳「大樹先生的家、Rich Daddy」遭停用。（圖／台北市衛生局提供）

▲富爸爸餐飲會所 （Rich Daddy Cafe & Kids）遊戲場遭停用。

衛生局提醒親子餐廳業者，依據上述《兒童遊戲場設施安全管理規範》，設施開放使用前應檢具以下文件進行備查：設施基本資料、合格保證書、公共意外責任險證明、自主檢查表及合格檢驗報告等文件，並應每3年委託專業檢驗機構檢查設施安全，且現場應設有基本急救箱配備、環境清潔消毒及管理人員等。

另提醒依消費者保護法第36條規定：「直轄市或縣（市）政府對於企業經營者提供之商品或服務，經第33條之調查，認為確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應命其限期改善、回收或銷燬，必要時並得命企業經營者立即停止該商品之設計、生產、製造、加工、輸入、經銷或服務之提供，或採取其他必要措施。」

未暫停使用者，依同法58條處新臺幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。家長帶兒童一同至親子餐廳時，除了輕鬆享用餐點外，也應留意兒童遊戲場是否通過安全檢查，才能吃開心、玩得放心。

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