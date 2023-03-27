員工半夜送ICU插管！老闆1句「我來處理」　霸氣簽同意書暖翻

▲名醫被老闆的霸氣行勁暖到了，直呼「這老闆暖到不要不要的」。（圖／翻攝臉書「杜承哲醫師」)

圖文／CTWANT

有這種老闆，真暖心！許多人在職場上，會遇到同事、長官在背後扯後腿或搞小動作，但有一名男子，半夜因為突然右胸痛到不行，緊急被室友送醫，結果發現男子右側肋骨斷了11處、左邊斷3處，大半夜被澄清醫院診斷胸腔外科主治醫師杜承哲診斷為「連枷胸」，急送加護病房插管救治。就在需要人出面簽手術同意書跟繳交醫療費用的當下，男子的雇主霸氣出面喊聲「我來處理」，還爽快在同意書上簽下「老闆」兩個大字，讓身為醫師的杜承哲都被震撼到，直呼「這老闆暖到不要不要的」。

臉書「杜承哲醫師」發文表示，該患者喝醉後回宿舍睡覺，半夜睡到一半酒醒，發現自己右胸痛到不行，室友連忙送醫，杜承哲一看影像發現，男子右側肋骨竟然前前後後斷了11處，左邊也斷了三處，整個右胸向內凹陷，不知道是出了車禍還是被棍棒敲打，胸腔內累積了將近一公升的出血。

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由於男子傷勢嚴重，才進加護病房沒幾小時，就因喘不過氣進行插管。但男子因為沒有家人，也沒有保險跟存款，儘管去年「連枷胸」已被納入健保給付範圍，但給付上限，是3片固定用的骨板，而男子的右側就有8處需要處理，金額就算扣除健保給付，仍有很大落差。

好在男子在危急時刻，有雇主主動跳出來處理，杜承哲醫師帶著「真有這麼好頭家？」的懷疑態度，向老闆解釋該員工的手術和醫療費用，沒想到這位老闆十分霸氣，爽快地來簽同意書，成功救了這名員工一命。

杜承哲醫師提到，後來這名男子經歷2次手術才出院，事後回診完全不記得當天晚上喝酒後發生什麼事，但杜承哲對這名男子說，「不要緊，你需要記得的也只有一件事：『這麼好的老闆，你很難再遇到了！』」

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