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社會 社會焦點 保障人權

獨居婦摔倒困2天沒動靜　鄰居報警破門！及時挽救一命

▲警方和里長找來鎖匠開鎖解救獨居婦。（圖／平鎮警分局提供）

▲警方和里長找來鎖匠開鎖解救獨居婦。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名78歲陸姓獨居婦人因2天沒有出門，屋內也沒有聲響和動靜，鄰居擔心發生意外，於是報警求助，警員到場後敲門許久都無回應，當機立斷決定請鎖匠開門進屋，進到二樓後赫然發現原本行動不便的陸婦因摔倒後無法起身，全身沾穢物倒在床邊奄奄一息，立即通知消防局協助搶救，所幸及時送醫救治後並無大礙。

▲陸姓婦人倒臥在穢物中，員警連忙救起。（圖／平鎮警分局提供）

▲陸婦倒臥在穢物中，員警連忙救起。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，警方於25日晚接獲報案稱平鎮區民族路雙連一段178巷內一名獨居婦人已經2天未出門，屋內也未傳出動靜，鄰居擔心發生意外。

▲並與消防救護人員嫮陸婦緊急送醫。（圖／平鎮警分局提供）

▲並與消防救護人員嫮陸婦緊急送醫。（圖／平鎮警分局提供）

警員蕭浥家及劉淯安抵達現場先敲門，叫門許久皆無回應，由於獨居婦人並無其他人可聯絡，擔心她發生意外，於是與里長討論後，當機立斷請鎖匠前來開門，當員警進入發現陸婦全身沾滿穢物的倒臥在床邊，員警見狀，趕緊通報消防局到場救護。所幸經過檢查陸婦的身體並無大礙，但由於長時間沒有進食，醫生讓她留院觀察，經了解，原來是陸婦行動不便，起床時不慎摔倒，之後就癱軟在地無法動彈，所幸熱心的鄰居報案，加上機警的員警協助，及時挽陸婦一命。

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