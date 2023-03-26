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社會 社會焦點 保障人權

長髮投顧老師頻催「匯款了嗎？」　聽到這句話秒掛斷

▲▼鳳山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳姓婦人（左）疑似遭詐騙，員警加以勸阻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山一名陳姓婦人（60歲）接到疑似詐騙集團佯裝成投顧老師的電話，拉她進LINE群說要推薦她一檔飆股，並隨即慫恿她到銀行匯款5萬元，銀行人員發現陳婦要匯款的帳戶是警示帳戶，通報警方到場處理，員警在與陳婦溝通過程中，長髮女投顧剛好來電急催「匯款了嗎？」， 婦人回了一句「警察在我身邊」，對方秒掛斷電話，婦人才知道受騙。

▲▼鳳山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳姓婦人準備匯款時，詐團來電詢問。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳姓婦人是24日下午3時許，到鳳山區中山路某銀行欲匯款5萬元，行員發現受款帳戶已被通報警示，故通知警方到場處理。成功派出所警員許凱棟、警員趙秦關心了解下，陳婦聲稱於網路上看到投資股票管道，與對方互加LINE好友連繫後，對方是一位長髮的投顧女老師，稱這檔股票會高速飆漲、保證獲利，陳婦心動便想投資。

▲▼鳳山詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲詐團佯裝成投顧女老師。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

在警方詢問陳婦過程中，對方又剛好打電話來詢問婦人目前匯款情形，陳婦向其告知身旁有兩位警察，對方聽聞後秒回「不用匯了！」警員許凱棟見狀後明確指出是詐騙集團作賊心虛，且查證對方指定戶頭是警示帳戶無誤，告知陳婦此為常見的投資詐騙手法，陳婦恍然大悟，警方再宣導相關案例，告誡莫要白白蒙受損失，陳婦頻頻感謝警方，保住辛苦存的積蓄5萬元。

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