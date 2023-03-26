啦啦隊正妹淫片外流色情網站！　她怒告前男友結果傻眼

▲啦啦隊正妹小華與周男分手後，仍被過去糾纏。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫／PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

一名大學加入啦啦隊的正妹指控，有暴力傾向的前男友因為被兵變懷恨在心，竟然將兩人在一起時拍攝的性愛影片、生活照上傳到多個知名色情網站，還用「前任流出」等字眼下影片標題。前男友周男否認犯行並辯稱是資料被外流，法官對此則認為「報復不會等8年」，而且無法證實是周男所為，因此判處無罪確定。

裁判書指出，正妹小華（化名）指控，被上傳到色情網站的影片和生活照性質私密，原始檔案只有小華和周男有，性愛影片雖然都是交往時經過她同意拍攝，但連她本人也沒有，只有周男保存，而且影片檔案直接用諧音方式曝光小華本名，還有「前任流出」、「台灣正妹XXX和前任男友流出」等字眼。此外，小華指出兩人大學交往時都一起練啦啦隊，當時影片都由周男剪輯，而上傳的影片確實有剪輯過的痕跡。

小華表示，兩人交往期間周男情緒不穩定，有暴力傾向而且多次劈腿，在周男當兵後，小華另結交新男友，因此分手過程並不愉快，之後雙方長達8年沒有聯絡。小華與新男友在2019年的父親節期間，一起回到家中和父親吃飯，之後男友將合照上傳臉書動態，過往的性愛影片和生活照竟然也在當天就被上傳到色情網站，而且她身為受害人竟然還是2個月後才得知。

小華認為周男有動機，也是私密影片唯一的擁有者，再加上影片剪輯手法，讓她認定就是周男為了報復所為。

周男辯稱影片存在電腦、手機，也曾上傳到網站加密過，而且先前發生網站加密照片、影片遭到駭客入侵，也曾經上過新聞，加上他也曾換過手機、電腦，或是在修理手機時被外流也有可能，否認自己就是上傳者。

對此，高等法院法官認為，檢察官對周男是唯一可能上傳者的推斷沒有根據，因為周男身為前任，既然要上傳影片報復，為何還要昭告天下說是「前任流出」，而且想報復也不會等8年才動手，加上無實際證據指向周男就是上傳者，因此駁回上訴，維持無罪認定。