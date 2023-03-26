　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12生肖必看2023職場運！屬龍有才華但鳥事多、屬虎「雙財路」運佳

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲2023年12生肖職場運，看運勢分析，讓自己趨吉避凶更好運。（示意圖／Pexels）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書 

你知道你的官祿宮（事業）運勢如何嗎？屬鼠同學工作運旺，累積技術被看見；屬虎同學雙財路、兩份工作，工作運不錯；屬龍同學才華洋溢，但私底下需整理爛攤子；屬猴同學工作運佳，桃花運強；屬豬同學官運穩升，慎防桃花。還有更多的驚喜等著你，趕快來看看你的運勢吧！

●屬鼠的同學：工作運旺，累積技術被看見

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬鼠的官祿宮是太陰星化科，三方四正、左輔右弼、文昌文曲及祿存全部進來，代表是工作運很強旺的一年。其中太陰星化科代表的是出名，太陰星代表累積，可能是你累積已久的技術終於被看見，另外太陰星也代表女性，也有可能是你在女生之中，變得特別的出名。

其中有趣的地方是鈴星這顆煞星，暗合了一顆火星，意味著你有火星及鈴星都屬於火光很亮的時候，然後加上化科，整體來說就是出名的一年，加上工作運很旺，會讓你非常的出名。因此屬鼠的你，如果從事需要站在前臺的工作，相信是會有所收穫的一年。

●屬牛的同學：資源豐富，但要跨過自我關卡

屬牛的官祿宮，是廉貞貪狼星加天鉞星，還有天馬星組合在一起，以及貪狼星化忌。當廉貞、貪狼星加化忌的時候，就意味著你會處理非常多與法律、美學、桃花相關的事情。換句話說，你在工作上會處理非常多桃花、異性有關的事，並且會讓你很不爽。天馬星代表奔波，你可能會有很多其實沒那麼想做的事，或是你想做卻做不到的事，於是你既不開心做這些，又得要四處奔波。而這些事還會跟年長的女性有關，比如說是一位年長女性分配下來的任務，這些任務又是你覺得做起來「哇！真的很難」或讓你很不想做，也有可能是做不到你要的樣子，這就是你要跨過自我這一關。

不過呢，你的巨門化權跟太陰化科夾了貪狼化忌，代表你是很有資源的，你可以取得很多人的期待，拿出很多好的做法，隨著也會有很多貴人出來幫你解決問題。只是你自己對於作品會有很多執著，加上困境和發展太快，快到你自己會覺得「好像沒有辦法穩住它」、「有點失控了」，導致你的工作上產生很大的變動，不過放心，正是因為貴人很多，不用太擔心。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲屬虎的人有「雙財路」，可能有兩份工作，運勢都很不錯。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

●屬虎的同學：兩份工作、雙財路，工作運不錯

屬虎的官祿宮是巨門化權，巨門化權代表的意思是兩份工作，對宮有祿存也代表多一份的工作，因此你在2023年的時候，很容易有兩份主要的工作要向前進，有兩條財路來幫你賺錢，就表示你的正財有兩條。另外還有天喜這顆星在，當巨門化權加天喜星的時候，意味著你工作上面的表現是相對討人喜愛的，在整個三方四正裡面有右弼跟文昌星在，也意味著寫作、還有女性貴人的資源會滿多的，升官、有收入，因此整體來看，是不錯的工作運喔。

●屬兔的同學：容易升官提拔，但要小心爛到極致的爛桃花

屬兔的官祿宮有天相星，這是一顆代表連結的星星。所以你的工作很可能成為一個連接者，或是成為一個平臺，把大家放上來之後，大家把事情做好，在這中間你的天相星還有天魁星跟天鉞星的幫助下，你容易被一些政府或大的機構選中，他們會覺得你做得很不錯，加上巨門星化權進來，代表你有權力，所以有一種升官被提拔的感覺。

另外對宮的紫微破軍化祿很強烈，你有可能突然被選中升官，讓整個人的狀態像是提升了一階，你變得很高階的時候，就要小心，因為同時伴隨著貪狼化忌在，意味著可能有爛桃花跟著貼上來。當爛桃花一貼上來，加上擎羊跟陀羅同時夾擊，哇！那真的是爛到極致的爛桃花，可以說是2023 年的超級爛桃花，千萬千萬要注意。絕對不要因為自己升官或往上爬後，就有了大頭症，你要知道，你的權力不是你的，都是別人給你的。既然都是別人給你的，就不需要太自傲，建議是遠離這些桃花會更好。

●屬龍的同學：鳥事多、才華發揮、私底下需整理爛攤子

屬龍的官祿宮，是天同天梁星坐在官祿宮裡面，三方四正裡面有左輔文曲又有祿存，意味著工作上面鳥事會很多。天同天梁星代表就是鳥事很多，加上你有點懶散，被逼著不得不前進。不過因為有科、有祿，所以有名聲能夠發揮你的才華。賺到錢雖然不多，但因為暗合了貪狼化忌，就意味著你工作上發展的事情是穩定的，大家都覺得你很不錯，即使鳥事很多，還好最終都是沒事的。不過其實你自己會知道，你有很多想做的事，只是私底下是一團混亂，宛如一堆爛攤子在底下等著你去收拾。所以2023 年，在明面上你都可以解決，但反觀暗面裡，你仍會覺得鳥事很多、很混亂。

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲屬龍的人有才華，但很多爛攤子在底下等著你去收拾，還好最終都是沒事的。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

●屬蛇的同學：工作勤奮受提拔，桃花需警惕

屬蛇的官祿宮，遇到武曲七殺加火星坐在這裡面，外加有天魁、天鉞進來，意味受長輩提拔，工作上會有很多的機會出現，也會有許多長輩在看著你。武曲七殺代表的是屬於基礎的奮鬥和努力的付出，所以可以說2023 會是你勞碌的一年，但你所付出的勞碌是會被長輩看見的，有機會就能夠平步青雲。不過，受到貪狼化忌跟天姚星影響，若你在發展的過程中有什麼桃花的問題，極有可能造成你功虧一簣喔！所以要特別注意自己和異性間的分寸界線。

●屬馬的同學：海外運勢佳，工作有升遷機會

屬馬的官祿宮，在2023 年裡面正坐太陽、右弼、文昌及鈴星。因此你的太陽、太陰呈現對坐，代表你跟海外很有關係，或是你的工作容易有日夜顛倒，還好有越夜越美麗的趨勢。因為你的太陰星化科，那左輔右弼、文昌文曲都進來時，就一定是吉利的結構，所以你的官祿宮運勢是很強旺的。另外你的官祿宮裡還有一顆鈴星在，同時暗合了一顆天魁，代表你會有被提拔的機會，雖然連帶會有潛在的問題，好在不用太擔心，因為你官祿宮夠吉利，工作的發展是非常不錯的。

▲▼上班,職場,同事,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲屬羊今年的運勢就是註定要扮演「將大家接在一起的角色」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

●屬羊的同學：扮演凝聚大家的角色，無需擔心工作能力

屬羊的官祿宮是陀羅星，這顆陀羅星基本上被貪狼星給射穿了。你所執行的每件事情，都會讓你覺得這不是你自己一人能施得上力氣的，要旁邊的人來幫忙才能做得好，因此會有種「自己為什麼要在這裡」的心情，好像完成的事情，大都跟你沒有什麼關聯。不過不需要太過擔心，因為你今年的運勢就是註定要扮演「將大家接在一起的角色」；大家做得好，你就會跟著好。即便你感受到自己在事情上無法使力貢獻，覺得好像工作運不好，但換角度想，你爛不爛也無所謂，旁邊的人會幫你把事情做好，每件事就會在你有點莫名其妙的狀況下就解決了。

●屬猴的同學：工作運佳，桃花運強

屬猴的官祿宮是天機星跟祿存星，另外還有紅鸞星在裡面，所以你容易在工作上遇到心儀的對象，或是你的工作跟桃花很容易有關係。祿存星代表了兩份工作，所以你除了檯面上的工作，自己私下還有一份工作，但這兩份工作都跟桃花滿有關的，所以在工作上，你有很多表現自己的機會。工作上的桃花運很不錯，即使工作不斷地變動，因為三方四正裡面，科、祿、權都進來了，所以工作還是非常順利，就算你今年真的是鳥事很多，工作上還是能夠順順利利地解決，得到很多的肯定，逢凶化吉。所以恭喜你，2023 年你的工作運很棒喔！

▲▼上班、上班族。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屬雞小心得罪他人，成為後患。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

●屬雞的同學：轉換突破，需注意得罪他人成為後患

屬雞的官祿宮是，紫微破軍化祿加上擎羊星和天姚星在這，表示你在工作上會有巨大的轉換。紫微破軍的能量催化下，使得你能被大家所看見，所以你會有個超級突破的行為。你可能會因為一股衝動打破了僵局，但因為你打破這個僵局的時候，很多事情其實你根本沒有準備好，又導致你很多願望無法達成。然後擎羊星在這，勢必會造成一些傷害，代表你做的過程中會傷害到很多人，所以你在發展的過程中算是快速又有效率的，所以是可以真正的達成一些結果。中間又有天姚星進來的時候，你有非常多表現自己的機會，所以2023 年會是一個你被大家所看見的一年，同時也是快速進展的一年，只是在這過程中，產生的問題就會是得傷害跟得罪很多人，務必要記得好好處理這些人，免得他們變成你的後患。

●屬狗的同學：注意桃花問題，工作不穩定需低調

屬狗的你，2023 年官祿宮是空宮，空宮即意味著你今年的工作不是很穩定，另外暗合了貪狼化忌射進來，代表你的工作有一些鳥事，會因為桃花的問題而變得非常嚴重。其他你要特別注意的事情是，你本身的工作運勢，在2023 年會是很多貴人相助，但你要低調做，才會做得很好，你高調做的話就會容易爆炸。總之，2023 年要格外的低調，如果你自己是在被大家關注的情況下，你又做得多的時候，你的工作反而是很不穩定的，很容易一下就爆掉了，不過換作你低調做，穩穩做，讓大家都來幫忙的話，事情反而還會比較順利一些喔！

●屬豬的同學：官運穩升，慎防桃花

屬豬的官祿宮，在2023 年是天府星正坐。一般來說天府星代表穩定，坐在官祿上有天魁，三方四正還有天鉞，代表年長的長輩會提拔你，你也會很穩定。而且天相星具有權力的能量，當進到天府星裡面，你的位置會往上提升。可是如同我們講過，雖然會因為這樣往上提升，但受到桃花星的影響，如果你今年遇到有異性想要貼上來，工作就會因為這異性變得不穩定了。要記得，即使升官了還是要潔身自愛，不然的話很容易馬上就被長官掐住脖子，就從你的位置被調離了。 

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone「隱藏功能」超強大！果粉實測完崩潰：白花好多錢
百萬後宮型YouTuber　認了拆夥3妹！
抓狒狒「發動最大規模圍捕」　獸醫射2槍沒中！牠2地逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／全台「連下2天」　13縣市大雨防雷擊強風

12生肖必看2023職場運！屬龍有才華但鳥事多、屬虎「雙財路」運佳

基隆「知名水煎包」漲價了！飲料漲50%　在地人讚佛心：還是便宜

叫自己「別再想了」沒用！陷入焦慮迴圈⋯找出5件東西從憂慮出來

好心運將幫開車門！身障女「一熟練舉動」遭罵翻：害死其他人

小5生露營太吵！上百學生被叫起床罰跪　廠商歉：開除教官

不是運動！脂肪肝女狂瘦10公斤　醫聽「6字秘訣」驚呆：症狀消失了

第100萬國際旅客出爐　來自馬來西亞！嗨喊「想體驗台灣之美」

快訊／台南、高雄晚間實施「人工增雨」

女學生搭公車坐博愛座！孕婦暴怒罵整路：我跌倒妳賠得起嗎

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

快訊／全台「連下2天」　13縣市大雨防雷擊強風

12生肖必看2023職場運！屬龍有才華但鳥事多、屬虎「雙財路」運佳

基隆「知名水煎包」漲價了！飲料漲50%　在地人讚佛心：還是便宜

叫自己「別再想了」沒用！陷入焦慮迴圈⋯找出5件東西從憂慮出來

好心運將幫開車門！身障女「一熟練舉動」遭罵翻：害死其他人

小5生露營太吵！上百學生被叫起床罰跪　廠商歉：開除教官

不是運動！脂肪肝女狂瘦10公斤　醫聽「6字秘訣」驚呆：症狀消失了

第100萬國際旅客出爐　來自馬來西亞！嗨喊「想體驗台灣之美」

快訊／台南、高雄晚間實施「人工增雨」

女學生搭公車坐博愛座！孕婦暴怒罵整路：我跌倒妳賠得起嗎

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

快訊／全台「連下2天」　13縣市大雨防雷擊強風

喊大哥不禮貌！天津家中老大是「泥娃娃」　背後竟與媽祖娘娘有關

普發6000元！　今輪身分證「尾數8、9」上網登記

高虹安躲陰涼處！大批孩童豔陽下曝曬　竹市消防道歉了

廖老大D2火燒車「第一視角」影片曝！　廖洋和女友驚險脫困

英擬供烏克蘭「貧鈾彈」　普丁嗆將以牙還牙

12生肖必看2023職場運！屬龍有才華但鳥事多、屬虎「雙財路」運佳

俄部署核武在白俄羅斯！　1996年後首次

雲林「貨櫃臨時屋」凌晨大火1死1傷　女子躺門旁死亡

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

生活熱門新聞

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

即／台南、高雄實施人工增雨

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

好心運將幫開門！身障女一舉動遭罵翻

6師逼死生！官網「求救連結」超諷刺

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

男生最想娶的職業曝！被讚氣質、收入穩定

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

饗食天堂見「15分快閃族」他傻了！解釋曝

快訊／鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世　享耆壽96歲

約3次抱睡全凍未條！她嘆：找女生也上床了

基隆知名水煎包漲價了！在地人讚佛心：便宜

女學生搭公車坐博愛座！孕婦暴怒罵整路

更多熱門

相關新聞

陷入焦慮⋯找出5件東西拖自己出來

陷入焦慮⋯找出5件東西拖自己出來

下一次當你感受到焦慮，且恐慌迴圈已經失控，請試著這樣做：停下來、深呼吸、看看你的四周。首先，找到環境中眼睛所見的五件東西。你可以把目光落在角落的檯燈、你自己的雙手或是牆上的畫。花一分鐘好好看一下這些東西，察看其紋理、顏色和形狀。慢慢來，仔細端詳物品的每一寸，全部看進眼裡。

沒錢理財是最爛藉口！吳淡如：是因為你懶

沒錢理財是最爛藉口！吳淡如：是因為你懶

重生要訣：勵行「減法人生」

重生要訣：勵行「減法人生」

為財富自由學習理財知識

為財富自由學習理財知識

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

關鍵字：

2023運勢生肖運勢簡少年時報出版十二生肖運勢

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

林俊傑世紀合體「超大咖南韓男神」　粉絲看哭

即／台南、高雄實施人工增雨

後宮型YouTuber爆拆夥　神級美腿去了《木曜4》早藏玄機

快訊／全家開出1張千萬發票

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面