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笑鄧家華喇舌國中妹挨告「87活該」　小女友懷孕…他下場更慘

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲19歲男激戰小女友讓她懷孕了，急忙承諾會養小孩換緩刑。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／桃園報導

19歲柯性男子和14歲小女友上摩鐵激戰2回合，他後來聽到鄧佳華舌吻國中妹挨告事，還笑鄧「八七」，想不到2年後，柯的小女友也懷孕了，家長憤而將柯男告上法院。一審法官依對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處1年6月徒刑。柯男連忙認錯並承諾會扶養小孩，二審法官改判刑1年，並給他緩刑3年，全案還可上訴。

判決指出，柯男打網路遊戲時，認識國中少女小蕾後並交往，兩人熱戀後忍不住嘗禁果，柯男還在2017年5月7日下午帶小蕾到摩鐵激戰2回合，小蕾事後傳訊表示「但是我真的有點虛脫」、「連續做2次」、「87就有人狂親我」、「今天舒服嗎」。

幾天後，小蕾看到鄧家華和國二少女喇舌挨告的新聞，傳給柯男說「好屌喔鄧佳華被告」，柯男還幸災樂禍說「他活該啊」、「八七」、「跟未成年拉幾」，讓小蕾無言表示「…你他X跟他做一樣的事情」。

想不到過了2年，小蕾竟也懷孕了，兩人戀情隨之曝光，柯男也被小蕾家長拿當年簡訊作為證據，控告他和未滿16歲少女性交。

全案審理時，柯男辯稱當時不知道小蕾年紀，而「有點虛脫」、「連續做2次」是指搭車，「今天舒服嗎」指的是按摩。不過小蕾證稱，柯男看過她穿國中制服，那天也不是兩人第1次發生性行為。

一審法官不採信柯男說詞，審酌小蕾母親也認為柯男讓女兒懷孕，卻不負責，希望法官從重量刑，依犯對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，處1年6月徒刑。全案上訴後，雖然柯表示願意撫養女友懷的孩子，但法官認為，孩子根本不是柯的，無法據此減刑，法官考量柯已取得被害人原諒，應不會再犯，改處他1年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。

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