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1晚火化40具遺體！　他在火葬場放乖乖：棺材裡放的不是老人

確診遺體須迅速火化的規定，隨著疫情趨緩而解禁，讓火葬場員工們紛紛鬆了一口氣。（圖／示意圖／翻攝自張軍凱臉書）

▲確診遺體須迅速火化的規定，隨著疫情趨緩而解禁，讓火葬場員工們紛紛鬆了一口氣。（圖／示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情去年5月大爆發，陸續有病患不幸死亡，除第一線醫護人員外，火葬場員工也冒著染疫風險與病毒抗戰，在疫情高峰期的半年內，曾經一晚燒40具確診遺體，而火葬場還曾因防疫酒精不足，只能用稀釋漂白水撒在身上消毒，3月20日疫情解禁，台北市第二殯儀館火葬場49歲的梁班長如釋重負地表示「終於撐過去了！」

梁班長說，疫情最嚴峻的時期，關於確診遺體進館時間、動線，火化溫度等等通通都得研議協商討論，其中最簡單的例子莫過於，衛生局對於狂牛症患者火化有明確規定，遺體需以至少1000度高溫燃燒，每次燃燒時間至少30分鐘，但在新冠肺炎大爆發期間相關辦法根本來不及擬定，只能全憑過往經驗摸索仿照執行。

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回憶起當時的狀況，梁班長表示，火葬場作業時間一般是早上7點至晚上8點，但為安排確診遺體進館火化，避開人群，只能讓遺體在晚上8點過後進館，狀況好一點時凌晨2、3點可以下班，但高峰期間凌晨4、5點下班已是常態。每天除了白天燒正常遺體，單單一晚上就必須火化至少3、40具確診遺體，而這樣的狀況更持續了約半年，直到近期才慢慢下降至每天約10具。

疫情高峰期間，除日常的火化數量外，每晚8點起便是確診遺體的火化時間，最多一晚上得燒30、40具遺體。（圖／林冠吟攝）

▲疫情高峰期間，除日常的火化數量外，每晚8點起便是確診遺體的火化時間，最多一晚上得燒30、40具遺體。

梁班長透露，一般人對於火葬場多有忌諱，但對他們從業人員來說，沒有忌諱，有的只是對亡者的尊重與敬意，但這份工作隨之而來的卻是多重職業傷害，因為火爐溫度長年必須保持在500、600度的高溫之下，只要有火化作業，溫度幾乎都保持在1000度左右，也造成火葬場溫度長年夏季保持在40度、冬天則約30度，現場粉塵狀況也相當嚴重。

而爐門打開的瞬間，偶爾還會因陪葬品如檀香粉因氧氣瞬間大量灌入，造成閃燃，又或是死者的心律調節器突然爆炸。他笑著表示，「都說有被火燙過的才是真的有待過火葬場的人」，另為整理骨灰所使用的鐵桿器材，整天下來腰痠背痛早已是常態。

但對火葬場員工來說，這份工作不僅僅只是一份工作，他們更像是人生領航員，因為每個人都會走上生命的最後一程，火葬場裡的火爐就像是航班，而他們是送亡者啟程的領航員，火化許可證就是登機證，在確認過後引領著亡者搭上一班沒有回程的旅途。

看似百無禁忌的火葬場，卻在各個機台上都可以看見「乖乖」，祈求火爐乖乖運作。（圖／林冠吟攝）

▲看似百無禁忌的火葬場，卻在各個機台上都可以看見「乖乖」，祈求火爐乖乖運作。

因為投身這個產業，每天見慣了生死，也讓梁班長深切地意識到，生命的逝去不過就是一瞬間。他說，做這行的有一句經典行話，「棺材裡裝的是死人不是老人」，每天都有各式各樣的人被推著進來，結束他們人生的旅途，也讓他深切體會到時間短暫，必須把握每個當下完成自己的夢想，或陪伴在家人身旁，因為只有感受過生命的律動，才能體悟到生命的美好。

儘管梁班長表示火葬場並沒有什麼太大禁忌，但實際走近火爐旁，卻可以發現火爐上除有淨符加持，希望火爐可以順利運轉之外，一旁還放著黃色乖乖，希望火爐也能「乖乖」。

對於火葬場是否可能出現葬儀社領錯遺體、燒錯人的意外發生，梁班長則自信表示，至少在二殯不會有這種狀況，因為光是防錯機制就有5道，從家屬、葬儀社、櫃台工作人員到火爐工作人員都必須一再確認，只要其中一個環節有疑慮，就必須確認清楚後才能執行，就算真的有疑慮，場裡也有監視器，絕對可以釐清事情經過，杜絕錯誤發生的可能。

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