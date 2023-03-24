六福村狒狒大軍來自這！「ㄅㄆㄇ猴園」歇業21年　網嘆：小時必遊　

▲ㄅㄆㄇ猴園是許多老新竹人的回憶。（圖／翻攝新竹縣政府出版品）

記者張乃文／綜合報導

桃園23日爆出有「狒狒」在平鎮、新屋逃竄，引起熱議。網路傳聞是六福村脫逃狒狒，不過，六福村澄清「園內狒狒數量沒有少。」據了解，六福村目前飼養的狒狒數量為全台最多，而這追溯至過去在新竹縣寶山鄉的「ㄅㄆㄇ猴園」，因為颱風受創後難以重建猴園，便只能將狒狒贈與六福村接替照顧。

全台飼養狒狒數量最多的園區就位於六福村，其原因溯源自老新竹人都知道的「ㄅㄆㄇ猴園」。「ㄅㄆㄇ猴園」創立於1985年，根據官網介紹，當時園區是全國唯一猴類公園，從世界各地蒐集數十種猿猴，包括金剛猩猩、紅毛猩猩、彩面狒狒等，許多都是瀕臨絕種的猿猴，也盼能達到寓教於樂。

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▲▼ㄅㄆㄇ猴園開幕時風靡新竹，是不少6、7年級生的兒時回憶。（圖／讀者提供）

這座東南亞唯一以猴子為主題的樂園，是不少新竹6、7年級生小時候與家人同遊的回憶，民眾受訪時更回憶，「小時候都會跟爸媽沒事就去逛猴園。」

不過，在2001年納莉颱風時，「ㄅㄆㄇ猴園」因受創嚴重，園方財力不足以重建，園內猿猴只能無奈贈與六福村接替照顧，就此廢園。本站先前報導《停業20年！ 老新竹人回憶「ㄅㄆㄇ猴園」掛網求賣3.1億》曾提到，「ㄅㄆㄇ猴園」在納莉颱風前就已經有想要收園的打算。

據悉，猴園除了剛開幕的前幾年有營收外，後續幾乎是每年2、3千萬元在賠錢，颱風過後，剛好六福村願意收留猴子猴孫，否則近200多隻猴子不知何去何從。

▲脫逃狒狒目前仍在追捕中。（圖／里長黃志杰提供）

不過，目前脫逃狒狒的最新進度為尚未捕捉到，而被懷疑的六福村則多次澄清盤點，甚至因而找出多一隻狒狒。農委會林務局指出，實地查訪後，發現差一隻原因是今年第1季有狒狒寶寶出生，六福村必須向新竹縣政府核備登記，否則新竹縣府可開罰。

▲ㄅㄆㄇ猴園園區總覽圖。（圖／取自官網）