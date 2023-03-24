信義區男屍身分曝！嘻哈主唱喊「草的力量」　捲16歲女粉吸大麻

▲嘻哈樂團前主唱曾賣毒被逮，沒想到24日傳出墜樓噩耗。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝東路5段在24日上午7時許，在一處巷弄內停車場空地，發現1名男子倒臥地面沒有呼吸心跳，警消到場研判男子當場身亡，警方調閱監視器，發現男子在凌晨1時許走上頂樓，但是因頂樓沒有監視器，所以無法得知墜落時間。

警方調查，25歲的羅姓男子，在24日上午7時許，被人發現倒臥北市信義區忠孝東路5段巷弄內的一處停車場，警消到場發現羅姓男子已經沒有呼吸心跳，立刻封鎖現場調閱附近監視器。

警方事後發現，羅男是附近的住戶，平時與父母、哥哥住在一起，家人表示，羅男曾擔任過舞者工作，監視器也拍下羅男在24日凌晨1時許出門，爬上頂樓後6小時後，遭人發現陳屍1樓停車場。

據悉，羅姓男子在多年前與朋友組成嘻哈樂團，羅男擔任其中1名主唱，因涉嫌吸食大麻，甚至還利用網聚、粉絲團販售大麻毒品，最後因為1名16歲少女吸食大麻，才讓整起事件曝光，也因毒品罪嫌被送辦。

據了解，警方2017年追查少女吸食毒品案，意外發現少女是羅男等人組成的嘻哈團體粉絲，少女供稱在參加網路聚會，羅男孩當眾拿出大麻給她吸食，甚至還保證不會上癮，最後才吸了幾口。

事後警方發現，羅男還在臉書張貼宣傳「草的力量」，透過通訊軟體聯繫買家，至各大捷運站交易大麻，最後警方逮捕羅男以及另外2名男子，起出大麻2包、電子磅秤、分裝袋以及捲菸器等工具，訊後依毒品罪嫌送辦。

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