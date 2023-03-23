台南渴爆就等這波雨！　3大水庫總蓄水量直逼「百年大旱」同期

▲曾文水庫乾涸，蓄水量僅11%。（圖／翻攝江明宗臉書）



文／中央社

台南地區水情不佳，3大主要水庫所剩總蓄水量與被稱為「百年大旱」的2021年同期幾乎相同，市府呼籲民眾確實節水，南區水資源局則密切觀察將報到的鋒面，盼春雨挹注。

依經濟部水利署南區水資源局今天下午5時觀測資料，台南地區的曾文、烏山頭、南化3大主要水庫總蓄水量為1億4787萬立方公尺，若與同樣水情吃緊的2021年相較，當年3月23日3大水庫總蓄水量為1億4175萬立方公尺，只多了612萬立方公尺。

南區水資源局提供資料指出，去年南部地區降雨量是近30年來最低，另統計曾文水庫及高屏溪集水區年降雨量，更比2年前面臨「百年大旱」時更低，南水局自去年8月起提前啟動防旱應變作為，透過與農政單位合作精緻灌溉、主要水庫總量管制降低出水量、區域間水量調度等多元措施，儘量把水留在水庫。

▲台南3大水庫水情緊張。（圖／NCDR）



台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，市府團隊自去年下半年超前部署，努力開源節流，增加再生水供應產業用水，減少民生用水壓力，並已整備19口抗旱井，7座水資中心均設有取水口，每日可供1萬6800噸回收水，可供非人體接觸生活次級用水使用。

黃偉哲表示，希望市民共體時艱確實節水，如澆花以洗菜洗米水代替、洗澡時熱水流出前的冷水再利用、RO飲水機排出廢水、冷氣機冷凝水作為清潔澆灌用途等，在生活中落實「一滴水用兩次」，延長水庫穩定供水時程。

南區水資源局副局長何達夫告訴中央社記者，依中央氣象局預測，25日將有鋒面報到，台灣各地降雨機率增加，屆時將密切觀測各個集水區上空雲層密度及水氣含量，視實際狀況在有必要時啟動人工增雨作業，盼增加降雨機會。

▼曾文水庫大面積裸露。（圖／翻攝江明宗臉書）

