「單周本土+5.9萬」300多天來最低點　後續疫情監測靠5指標

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內從3月20日開始實施輕症免隔離通報，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布，國內新制上路前最後一周監測本土病例5萬9690例，為300多天以來的最低點。王必勝今表示，後續會以併發症（中重症）通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標，持續監控疫情。

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▲指揮中心3/23公布本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(23)日公布國內自3/20新制實施後，3/21-3/23平均每日新增109例COVID-19確定病例(併發症)，均為本土個案，較新制前一個月之每日中重症平均數119例略降。

另上周(3/17-3/23)平均每日新增34例死亡，亦較再前一周(3/10-3/16)之每日死亡平均數41下降；死亡個案中，92%具慢性病史、69%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。

3/20輕症免通報新制實施後，國內新冠確診統計僅有併發症（中重症）通報，王必勝今（23）日公布舊制最後一周的統計，上單周本土病例為5.9萬，比起前一周6.4萬少了7.5%；也可以看出Omicron疫情從去年4月開始呈現3波流行，波峰一個比一個小，最後這個時間點是300多天以來的最低點，這個形式的統計就到此為止，後續會用其他方式監測疫情。

王必勝指出，第一、會從併發症（中重症）通報數字去回推社區感染數字，第二、從醫療資源使用情形包含專責病房、專責加護病房、類流感門診監測等去回歸，第三則是口服抗病毒藥物開立數，除反映疫情外，也希望高風險確診者都可以領到藥物使用，如果數字不理想，也會改善開立流程，第四是住宿式機構陽性率去回推社區感染狀況、最後則是變異株監測。

▲指揮中心3/23公布新制實施後多元監測疫情指標。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續下降，重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。