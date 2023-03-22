普丁譴責英國提供烏克蘭「貧鈾彈」　英國回應：這是常規彈藥

▲英國將提供烏克蘭挑戰者2型坦克與「貧鈾穿甲彈」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日譴責英國向烏克蘭提供貧鈾彈，並稱莫斯科將被迫做出相應回應。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）對此回應表示，貧鈾彈是常規彈藥，沒有核升級的問題，世界上唯一談論核問題的國家是俄羅斯。

根據《路透社》報導，英國國防大臣戈爾迪（Annabel Goldie）20日在倫敦發表談話時表示，英國將向烏克蘭提供的挑戰者 2 型主戰坦克的部分彈藥，包括「貧鈾穿甲彈」。

戈爾迪解釋，貧鈾被用於武器，因為它的密度和其他物理特性可以更容易地穿透坦克和裝甲

普丁表示，如果這一切發生，俄羅斯將不得不做出相應回應，因為西方已經集體開始使用帶有核成分的武器。

當普丁對英國提出譴責後，英國外交大臣柯維立強調，「沒有核升級，世界上唯一談論核問題的國家是俄羅斯，對俄羅斯沒有威脅，這純粹是為了幫助烏克蘭自衛」。

柯維立解釋，「這值得確保每個人都明白，僅僅因為貧鈾彈藥的名稱中有鈾這個詞，它們就不是核彈藥，它們是純粹的常規彈藥。」

柯維立說，幾十年來，英國一直在其穿甲彈中使用貧鈾，並不認為這些彈藥具有核能力。