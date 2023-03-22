沒有國家哪有事業！甕仔雞老闆14天教召大讚充實　演訓畫面曝

記者許權毅／台中報導

陸軍十軍團第五作戰區台中市後備第一旅，新式14天教召今（22）日邁入第12天，今日有40名官士兵與召員在進行作戰計畫演練，演練部隊受領任務後，以戰術行軍方式，徒步10公里進入戰術位置，模擬不同作戰狀況。其中，原本退役在雲林經營省記甕仔雞的上尉參謀主任沈志堅相當認同教召，也表示「沒有國家什麼都是空談」。

▲陸軍十軍團第五作戰區今日在台中進行新式教召作戰演練。（圖／記者許權毅攝）



參與教召的召員沈志堅，本次教召職級是參謀主任，畢業於陸軍官校官專科90年班，服役15年退伍後，選擇回到雲林經營知名店面「省記甕仔雞」，收到教召後毅然決然放下手邊工作，認真投入教召訓練。

▲退役後在雲林經營甕仔雞的沈志堅認為教召相當充實，也直言「沒有國家什麼都是空談」。（圖／記者許權毅攝）



沈志堅認為，只要接到教召令都應該要回來，這次也覺得14天很充實，有射擊訓練、行軍以及戰術位置演練，教召單位也很用心，感覺跟前一次有很大的進步，像是裝備也都是很新、完整。被問到事業要停擺2個星期會不會覺得有損失？沈說:「來教召蠻重要的，不然我就找藉口辦理停召，沒有國家什麼都是空談，也感覺到台海最近比較緊張，排除雜務都應該要來，也覺得沒有白來。」

▲▼今日模擬各種狀況，包含遇敵機臨空、小部隊襲擾以及戰傷救護。（圖／記者許權毅攝，下同）



陸軍十軍團指出，台中市後備旅在今年2月編成，獨立執行教召訓練及後備部隊動員編成，為使官兵熟稔戰場環境，全程採「實兵、實裝」方式，實際演練，讓召員強化各項戰鬥技能。今日演練項目包含遇敵機臨空、小部隊襲擾以及戰傷救護等。

軍方指出，此次後備旅有600多員參與演訓，其中40人在南區訓練地點提供媒體拍攝，也改用哨音模擬兩軍交戰過程。第五作戰區強調，精實訓練為戰力之基石，藉實戰化演練，除驗證訓練成效外，更可幫助部隊全面檢視作戰計畫可行性，從中檢討缺失、持恆精進，另一方面演練結合地形，模擬戰場景況，藉以凝聚召員憂患意識及抗敵意志，鞏固捍衛國家安全的決心。