寶媽看過來！嬰兒「抱坐膝上飛行」超危險　美籲強制人人有位

▲AFA-CWA指出，嬰兒坐在父母膝上搭飛機極其危險，呼籲當局強制人人有位。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情趨緩後，全球旅遊業漸漸復甦，而多數航空公司也允許2歲以下孩童坐在父母的膝上免費飛行，為不少家長省下了一筆費用。不過隨著各地航班最近頻頻遭遇亂流意外，美國空服員工會（AFA-CWA）再次呼籲航空公司應要求所有乘客擁有自己的座位，以策安全。

據《紐約郵報》報導，AFA-CWA最近在美國聯邦航空總署（FAA）的安全峰會上，再次要求國會強制規定所有乘客在飛行時必須「人人有位」，以確保乘客們的安全。

報導稱，目前FAA的現行規定是「除了嬰兒外，每位乘客和機組人員都需要一個專屬的座位和安全帶」，但FAA也同意，為了確保嬰兒的安全，嬰兒應該被禁止坐在父母的膝上飛行。

工會主席尼爾森（Sara Nelson）指出，「飛機在遭遇亂流時，高度可能急墜4000英尺（約1920公尺）。從物理上來說，父母難以防範這種意外，或抱住被拋飛的孩子，因此我們希望當局強制要求『人人有座位』。」有醫界研究人員曾在2014年研究發現，在2010年至2013年的航班中，有90%死亡的孩童年紀還不到2歲。