10年心血！全家「千萬存款」遭挪用　銀行拒賠：誰叫你沒經常查詢

▲除了2008年第一筆本金外，後續存款紀綠均為偽造。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名李姓男子十多年間在南京市江寧郵政局岔路口支局，共存了243萬元人民幣（約新台幣1076萬元），沒想到遭到該行原局長利用職務便利挪用。在該行長被逮捕並判刑後，受害人要求賠償竟被銀行拒絕。銀行方認為，客戶存錢後沒有經常查詢，應該承擔責任。

綜合陸媒報導，李男表示，2008年，為幫時任江寧郵政局岔路口支局局長（後改名為郵儲江寧支行）時某寧完成業務指標，李男一家分別使用3個身分證在該銀行存入了135萬元（人民幣，下同）。在之後的10年時間，為了幫時某寧完成業務，135萬元存款每年會連同當年利息一起再存入郵儲江寧支行。

存摺資訊顯示，2008年1月6日開戶後，3本存摺共計存入135萬元，之後每年12月至次年3月間，都有本金及利息的支取再存入紀錄。到2018年12月，3本存摺餘額共計243萬多元。

但沒想到，李男後來因家裡需用錢想取出時，才發現錢取不出來了。報警後發現，除第一筆存款資訊是真實的外，存摺上其他紀錄都是假的。

為了要回存款，李男將郵儲江寧支行和時某寧都告上法庭。後來時某寧因挪用資金罪，2020年被判有期徒刑2年3個月，如今已刑滿出獄。郵儲江寧支行則被判須返還儲戶存款，不過銀行方卻認為原告沒有盡到審慎注意義務，因此不服再提上訴。目前，南京中院在二審時作出了發回重審的判定。

對於法院還要撤回再審的決定，李男相當不滿表示，「這是不是太荒謬了？4年等待的過程中，家中已經3位老人去世了，我們還有多少4年可以等？」一家人只希望法院可以盡速判決，還給他們公道。

針對上述事件，3月21日晚間，中國郵政集團有限公司南京市分公司發布聲明回應稱，「保護客戶資產安全，是我們的責任和天職。鑑於該案複雜、存在一些疑點，我方已提起上訴，現法院已發回重審。目前案件正在重審中，我們還不便向社會公布更多細節，也請大家多給予理解。請廣大公眾相信，我們一定尊法、守法。待案件終審判決後，我們將嚴格執行法院判決。我們始終以客戶為中心，依法合規經營，切實保護客戶的合法權益，並將以更加優質的服務回饋廣大客戶的厚愛。」