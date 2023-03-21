新竹市3／24將「停水12小時」影響3萬戶　36里停水27里減壓





▲自來水公司第三區管理處表示，為辦理一場供水管線遷移工程，新竹市部分地區24日將停水12小時。（圖／記者黃孟珍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣自來水公司第三區管理處21日表示，為了辦理新竹一場供水管線遷移工程，新竹市將有36個里停水、27個里用水降壓，時間從24日上午9點起至晚上9點恢復，停水時間總共12小時，約影響2萬9027戶，提醒民眾提前儲水備用。

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▲台水公布停水、用水降壓地區。（圖／翻攝自台灣自來水公司）

根據台灣自來水公司公告，新竹市將有36個里停水，地區包含振興里、曲溪里、光鎮里、高峰里、仙宮里、頂竹里、南大里、新光里、南門里、南市里、新興里、福德里、建華里、豐功里、光明里、台溪里、綠水里、公園里、東山里、中興里、武功里、光復里、寺前里、竹蓮里、下竹里、頂福里、東園里、東勢里、三民里、榮光里、育賢里。

27個用水降壓地區則有興南里、崇禮里、育英里、石坊里、中央里、福德里、南市里、潛園里、南門里、成功里、榮光里、東門里、中山里、大同里、台溪里、西雅里、光鎮里、中興里、西門里、關帝里、福林里、中正里、頂埔里、中埔里、牛埔里、復興里、頂福里。

台水提醒，受影響地區的用戶請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。