解放軍宣布將在南海演習　時間罕見長達41天

▲解放軍東部戰區去年環台軍演。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍又宣布軍事演習！大陸海事局20日宣布，將在南海進行軍事演習，演習地點位於海南島西南方海域，演習時間從24日開始，將長達41天，相當罕見。

三亞海事局20日發布航行警告指出，自2023年3月24日8時至4月30日18時，將在18-20.78N 109-4.82E、18-19.82N 109-05.01E、18-20.13N 109-6.51E、18-20.62N 109-6.41E、18-20.74N 109-6.97E和18-21.19N 109-6.86E諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

從地圖上看，演習範圍是在海南島崖州外海，這也是2023年以來海南的海事局第4度發布軍事演習有關的航行警告，相較於此前多次演習都是為時僅1到2日，這次演習則罕見長達41天。

此外，中柬兩軍於3月20日至4月8日，在柬埔寨及其海域舉行「金龍-2023」聯合軍演，解放軍參演部隊已於15日在廣東湛江某軍港碼頭舉行出征儀式。據《解放軍報》稱，這是中柬「金龍」系列演習的第5次聯演，雙方參演兵力共3,000多人，中方參演裝備還有輪式車輛和各型軍械、掃雷排爆、防疫等裝備300多台（套）。