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首見猴痘自日本境外移入！　疾管署示警：當地疫情快速上升

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布國內再增4例猴痘病例，其中1例為境外移入，是一名30多歲男性有日本旅遊史，這也是國內首見自日本境外移入，疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，日本猴痘疫情正在快速上升。

疾病管制署今(21)日公布國內新增4例猴痘確定病例，為3例本土、1例日本境外移入個案，均為北部本國籍男性，年齡介於30多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年3月3日至3月5日，因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月14日及3月15日確診陽性。

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4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，另52名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

▲▼疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞說明猴痘疫苗施打。（圖／疾管署提供）

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例，分別是10例本土及6例境外移入，境外移入感染國家分別是美國3例、德國、奧地利、日本各1例；確診病例均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。

疾管署說明，該署已完成猴痘疫苗接種規劃，對象除確診個案的高風險接觸者及正痘病毒屬實驗室操作人員等由衛生單位安排提供接種服務之外，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，自今日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台(https://mpox.cdc.gov.tw/)」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

考量現階段疫苗量有限及疫苗特性等因素，接種作業採事前登記預約、集中接種、並以「皮內」注射為主方式辦理，以達疫苗最大效益。已先設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

▲▼猴痘疫苗預約接種流程說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗預約接種流程說明。（圖／疾管署提供）

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

▲▼猴痘疫苗接種合作醫院。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗接種合作醫院。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘疫苗接種紀錄卡。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗接種紀錄卡。（圖／疾管署提供）

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