第一屆嘉義文化獎得主　陶雕巨擘楊元太與地景藝術家王文志獲獎

▲▼ 第一屆嘉義文化獎得主出爐！。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局2022年起籌辦嘉義文化獎，設獎項鼓勵深耕在地、長期耕耘藝術領域的工作者，20日上午舉行第一屆頒獎典禮，經委員會評選2位代表性藝術工作者：陶藝家楊元太及地景藝術家王文志受獎，縣長翁章梁親自頒發交趾陶大師謝東哲設計製作的獎盃及獎勵金30萬元整。

▲ ▲第一屆嘉義文化獎得主由陶雕巨擘楊元太與國際地景藝術家王文志獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

楊元太現年80餘歲，自台北〈春之藝廊〉連續7年的個展中吐露春芽，直至2021年在朴子梅嶺美術館的「四十如如 四時如常」個人展，期間不斷創作著。領獎時他說，藝術講究的是一個「心」，所以要找到一個可以放「心」的地方好好創作，他出生在土生土長的農業家庭，父母親也都不識字，家裡不明白他的工作性質，他就一直朝著自己的藝術理想前進，也很幸運在路上遇到啟蒙老師，朴子的重要藝術家吳梅嶺。

▲第一屆嘉義文化獎得主國際地景藝術家王文志獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

楊元太表示，在吳梅嶺老師身上並非只學到繪畫技巧，看到的反而是藝術與生活的關係。師承其風骨，在北上完成求學後他毅然決定返鄉深耕朴子，在1980年辭職結束教書生涯後始展開長達40餘年的創作歷程，在長達快半世紀的創作生涯中，將火與土兩個最平凡與奧秘的素材完美結合，燒製出一座一座陶雕作品。

▲第一屆嘉義文化獎得主由陶雕巨擘楊元太。（圖／記者翁伊森翻攝）。（圖／記者翁伊森翻攝）

楊元太感性的說，朴子是他出生的地方，他熟悉、了解這裡，有山有海有純樸的民風，是最適合創作的環境，他更要把這份榮耀獻給吳梅嶺老師，也要獻給嘉義這塊土地，「大家看到作品裡的純粹不是我的，而是屬於這塊土地的」，一番話展現對於故鄉強烈的認同與使命感。

地景藝術家王文志老師則揚名國際，土生土長的梅山鄉人，擅長以獨特「編織建築藝術」連結人與自然，以「竹子」作為素材，用編織手法建立編織建築風格，曾多次應邀國內外重大展出，近三年日本新潟「水土藝術祭」、布拉格劇場四年展台灣館、義大利「威尼斯雙年展」台灣館等，參展無數。

王文志作品遍布海內外，位於嘉義市中心的森林之歌、蘭潭旁的月影潭心以及2019年台灣燈會中展出的海之女神，其採用30萬顆蚵殼與5噸鋼材交錯編織，高達15公尺的巨大女神矗立在大鵬灣國家風景區，成為遊客能長期欣賞、休憩的好去處；在梅山亦留下不少作品，文昌鳳舞躍太平、雲端山茶花、馬賽克拼貼、編織座椅、一抹紅趣等；海外作品以「小豆島之家」最為著名，曾被各項國際展演邀請展出，成為最標誌性代表作，觀眾能進入作品中探索，作品親民、近民。

王文志說，他1997年時回到嘉義創作，看到鄒族原住民的雕塑、編織，才終於找到屬於台灣的設計語彙，潛心學習編織，也開始構想作品不只能看還要能走進去，就把編織作品放大，意外得到策展人欣賞開始出國展覽，也將父母說的不要「十做九不成」牢記在心，碰到困難時只要想到這句話，又會再回到藝術創作的路。

翁章梁說，2位老師的作品都極具特色，也獲得國際肯定，在藝術界有相當的地位。楊元太老師以陶雕為主，他與嘉義這塊土地的對話有自己的哲理，以簡單的語言表達自然、純樸，創造反璞歸真的價值；王文志老師將家鄉帶到創作裡，也經常受邀國際性的大活動，定期會去參與的有日本瀨戶內國際藝術祭，相當知名。

翁章梁表示，楊元太老師平時話不多，個性較內斂，但今天上台時他講了很多話，表示他真的很高興，把心裡所有感覺講出來分享給大家；王文志老師也特別邀請他將近百歲的媽媽出席共享榮耀，2位老師都值得敬重，設立文化獎也能讓年輕一輩理解故鄉擁有的文化力量，扎下穩固根基。