馬英九訪陸影響藍2024選情？　金溥聰曝一重點：祭祖是名正言順

▲前國安會秘書長金溥聰。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

馬政府時代的前國安會秘書長金溥聰今（20）日接受媒體專訪，針對前總統馬英九擬於3月27日至4月7日赴陸祭祖，金表示，馬以祭祖為由是「名正言順」，民進黨前主席謝長廷等都曾以此訪陸，重點是馬的表現如何，要讓民進黨沒有可以找麻煩的理由。

金溥聰今天上《Pop撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，對於馬英九訪陸，金今天直言「這一定引發爭議的，不管是正面的還是負面的，尤其民進黨一定會有意見。」

金溥聰表示，馬英九以祭祖為由是名正言順，民進黨前主席謝長廷等都曾以此訪陸。他強調，重點是馬英九的表現如何，讓民進黨沒有可以找麻煩的理由。

黃暐瀚透露，馬英九此行曾受國民黨中央質疑，因為今年要選舉，但馬則認為此行是要帶大九學堂學子參訪。對於馬訪陸會否影響選舉，金溥聰對此重申，關鍵還是馬在大陸上的表現。

對於馬英九訪陸，國民黨昨回應表示，尊重馬英九辦公室規劃，也對其訪陸之行致上祝福之意。國民黨稱，國民黨不斷透過行動實踐「親美，友日，和中」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平，故相信此行對兩岸交流及了解有正向的幫助。