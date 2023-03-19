以「河」為媒　滬台青年共赴青春之約

記者趙禕/上海報導

60位分別來自海峽兩岸的男女青年，今天在上海市海峽兩岸交流促進會、上海市青年聯合會攜手牽線下，沿著蘇州河共同歡度了一個浪漫的午後。

▲「緣聚Shanghai 尋YOU蘇河」滬台青年交友活動在上海市靜安區蘇州河畔舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場以「緣聚Shanghai 尋YOU蘇河」為主題的滬台青年交友活動在上海市靜安區的蘇州河畔舉行；吸引了60位工作、生活在上海的兩岸單身青年參加，其中有25位青年來自台灣。從台灣到大陸三年多，目前在昆山花橋華東台商子女學校任教，也是今天在活動裡被推選為「蚵仔煎組」組長的張老師表示，她進入職場之後社交圈比較窄，上班時間又長，剛好借這個機會認識更多各行各業的人，還能拓展自己去了解其他職場生態。

▲來自台灣，被推選為「蚵仔煎組」組長的張老師。（圖／記者趙禕攝）

來自內蒙古，目前在上海掛職工作，也是今天在活動裡被推選為「魯肉飯組」組長的朱先生表示，這次參加活動是希望通過這個平台交到更多朋友，而且這裡並不是純相親活動，更像是一群年輕人自由自在交友的活動，所以能夠用完全放輕鬆的狀態參加，認識了很多夥伴，大家一起玩一玩挺好的。

▲來自內蒙古，被推選為「魯肉飯組」組長的朱先生。（圖／記者趙禕攝）

本次活動由上海市海峽兩岸交流促進會、上海市青年聯合會共同主辦，上海市靜安區青年聯合會承辦，還得到上海久事旅遊、上海市台協靜安區工委會等單位的支持。上海市青年聯合會主席丁波表示，多年來滬台青年交流互鑒、走近走親，在攜手促進兩岸關係融合發展中，增進了同宗同源的親情。今天這場活動就是為了讓大家在領略城市之美的同時，可以拓寬交友渠道，搭建更直接、更融洽的溝通平台，結出兩岸交流交往最美麗的果實。

▲上海市青聯主席丁波。（圖／記者趙禕攝）

今天參加活動的男女青年分成8組，他們用最容易拉近年輕人距離的滬台知名小吃命名分組，有馳名兩岸的魯肉飯、蚵仔煎、小籠包和上海生煎，也有充滿台味和老上海滋味的筒仔米糕、大腸包小腸、蝴蝶酥和大白兔奶糖。主辦單位特別邀請由在滬台灣青年與青年台胞台屬組成的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」和「WACappella kids」登台獻唱，用兩首輕快的純人聲無伴奏合唱歌曲為活動開場熱身。

▲活動用最容易拉近年輕人距離的滬台知名小吃分成8組。（圖／記者趙禕攝）

▼「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」和「WACappella kids」獻唱為活動開場熱身。（圖／記者趙禕攝）

在主辦方人員共同放飛五彩汽球啟動活動之後，參加活動的男女青年們在重建的石庫門里弄「慎餘里」探秘百年老建築華麗轉身、在熱門休閒打卡地萬象天地結一段「寵物情緣」、到網紅小店犀牛二手書店尋幾本好書、最後再搭乘蘇州河上的遊艇欣賞夾岸風光，完成「城市探秘ing」與「青春同船渡」兩大系列體驗活動，共同用腳步丈量美麗的蘇河灣濱水空間，用心探索上海這座充滿活力、魅力和多元文化的城市。

▲上海市台辦副主任兼活動主辦方上海市海峽兩岸交流促進會會長陽禮華等人放飛五彩汽球啟動活動。（圖／記者趙禕攝）

▼參加活動的男女青年們開心的擼柯基、尋好書。（圖／記者趙禕攝）



▼「青春同船渡」體驗活動帶著青年們欣賞蘇州河夾岸風光。（圖／記者趙禕攝）