變形假網址亂傳中！財政部警示：3／22「登記領6000」只有點1網址

▲全民普發6000元現金網址尚未開放。（圖／翻攝自財政部）



記者董美琪／綜合報導

全民共享普發6000元現金尚未開放，不過19日晚間仍有假網址在LINE群組流竄中，點入也是奇怪錯誤的頁面。財政部強調，一定要認明「 https://6000.gov.tw 」唯一正確網址，目前也還沒開放，民眾務必小心，避免6000元還沒領到反遭詐騙。

全民普發現金6000元有5種領取方式，其中若選「登記入帳」的民眾，行政院有建置6000官網周三（3／22）起開放民眾登記。不過目前官網還沒開放，已有詐騙集團註冊「類似網址」的假網站，想誘騙民眾。

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財政部表示，請民眾提高警覺，睜大眼睛看清楚，正確官網網址應為「 https://6000.gov.tw 」。

更要小心的是：

第一：普發現金正確官網網址中的「6000」是數字「0」，不是英文字母o。

第二：政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。

第三，網址結尾不會有.com、com。

各種假變形網址，通通都是仿冒詐騙，雖已陸續請警方查處封鎖，但仍請民眾務必小心，若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線。

▼普發6000官網出現假網站，財政部提醒民眾要看清楚網址。（圖／取自財政部）

