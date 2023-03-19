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無照少年歡唱後借車開　撞死逆向單車翁！車主最高罰1萬2

▲▼台中一名無照少年向友人借車子開，不料撞死逆向迎面而來的單車老翁。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一名無照少年向友人借車子開，不料撞死逆向迎面而來的單車老翁。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市17歲黃姓少年13日晚上和19歲劉姓男子通宵歡唱，直到隔天凌晨4點解散，無駕照的少年向劉男借車開，劉男當下沒有查證有無駕照一口允諾，不料少年開上路後，竟在路口撞上逆向迎面而來騎腳踏車的83歲郭姓男子，郭男送醫搶救，18日下午急救無效拔管，警方除將少年依過失致死罪嫌送辦外，對答應借車的劉男也會被罰。

▲▼台中一名無照少年向友人借車子開，不料撞死逆向迎面而來的單車老翁。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第一分局3月14日凌晨4點26分，獲報美村路一段與向上北路口有車禍，經趕往處理，1輛自小客車停在內側車道，車後地上1輛腳踏車倒地，地面躺著1人，渾身是血，腳踏車旁有灘血跡，自小客車擋風玻璃破裂，保險桿掉落。

▲▼台中一名無照少年向友人借車子開，不料撞死逆向迎面而來的單車老翁。（圖／民眾提供，下同）

經查駕駛是黃姓少年，無照，沒受傷，傷者送醫急救，2人酒測值均為零，傷者搶救無效，昨天下午2點宣告不治。

▲▼台中一名無照少年向友人借車子開，不料撞死逆向迎面而來的單車老翁。（圖／民眾提供，下同）

警方初步調查，少年雖未注意車前狀況，但郭男逆向且跨越雙黃線，全案仍依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

警方表示，少年無照竟敢開車，依過失致死罪嫌移送少年法庭偵辦；出借車子的劉男則說不知黃男姓名、年紀，只知綽號，也不知沒有駕照，顯是辯解之詞，將依違反道交條例，處6000元以上、12000元以下罰鍰。

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