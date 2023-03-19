不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

▲不滿農委會施壓凍漲，全台蛋商公會醞釀雞蛋無限期休市。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台嚴重蛋荒，因市場缺口仍大，中華民國蛋價委員會昨（19日）晚再次開會，原計畫雞蛋每斤再調漲3至5元，與會人士透露，農委會透過產業界代表施壓，最後決議凍漲，讓蛋商和蛋農相當不滿，會議不歡而散。台北市蛋商公會理事長林天來憤而表示，如果下周又凍漲，不排除雞蛋無限期休市，蛋商公會拒絕報價。

國內蛋價從去年初開始居高不下，今年2月13日、3月5日分別調漲2元和3元，1個月內調漲兩次，目前產地價來到每台斤45.5元、批發價55元的歷史新高，然而國內雞蛋缺口仍大，且短期無法解決，昨晚蛋商和蛋農代表首度面對面開會並餐敘。

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據了解，昨晚是蛋商、蛋農和產業界第一次見面餐敘，並討論這周蛋價調漲幅度，各方代表都有調漲共識，但農委會透過養雞協會轉達，希望能觀察這周進口雞蛋來台之後的市況再調整，當場讓場面尷尬，有蛋商代表直呼消化不良，憤而離席，昨晚七點才開始的餐會，八點就結束，有蛋商就說「根本吃不下去，不如早早散會」。

台北市蛋商公會理事長林天來不滿表示，目前雞蛋產量缺口這麼大，已經造成黑市猖獗，市場價格混亂，官方還要壓制產地價，根本是傷害蛋農、打擊蛋商，近日將拜會農委會官員，如果下周再凍漲，打算宣布雞蛋無限期休市，蛋商公會不願再報價了，因為報了也沒用。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁坦言，對於官方施壓，全台雞蛋公會跟蛋商都很無奈，目前產地價太不合理、蛋源又不好找，報價已經失去意義，乾脆無限期宣布休市，一切交給市場自由經濟決定。

陳進丁還說，目前國內每日雞蛋缺口至少四、五百萬顆，光靠進口雞蛋根本杯水車薪，國內產能跌至谷底，而且深不見底，目前產蛋率不到五成，農委會宣稱說農民復養情形增加，但養雞又不是機器，養了也會折損，尤其禽流感、氣候影響因素仍大，蛋農面對高成本、高風險產業，價格卻一再被打壓，投入生產意願低。他認為，目前產地價成本價格每斤約50元，因此，每斤再漲5元仍屬合理範圍。

農委會畜牧處副處長江文全今（19日）否認農委會有干預價格，強調昨晚會議沒有派員參加、也沒派人溝通，產銷意見交流一直有在進行，至於最後蛋價調漲與否，都尊重會議結果。

