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率全市之先！第24 屆同德國小美展　以虛實整合方式呈現

▲第24 屆同德國小美展以虛實整合方式呈現

▲第24 屆同德國小美展，以虛實整合方式呈現。（圖／同德國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第24 屆同德國小美展、18 日於桃園光影文化館開展。配合桃園市數位科技教育的推動，同德國小率全市之先，今年度同德美展以虛實整合的方式呈現，除了現場高達師生486 項作品展覽，特選 25幅平面畫製作數位典藏展，讓學生從作品創作到數位布展、錄音解說創作緣起和理念介紹，皆能透過課堂學習完成，培養孩子美感力。

▲第24 屆同德國小美展以虛實整合方式呈現

同德國小校長萬榮輝表示：本屆美展以「躍動同德」為創作主題，分三個展區。第一個展區為「錦繪運動百態」展示學童運用色彩、光影、視角和線條呈現節奏、律動和力量的平面藝術表現。

▲第24 屆同德國小美展以虛實整合方式呈現

第二個展區則為親師生集體創作與裝置藝術「藝造動感視界」，以麻網、羽毛球網為載體，網羅學生自行設計的時尚運動鞋、大聲公，搭配獎牌、彩球、羽毛球、運動服、號碼衣等運動用品，建構展場主視覺；一條條麻繩粗礪，具現團結力拔山河、成敗繫於一線的團競運動精神，一雙雙運動鞋精心彩繪，穩健邁步， 示意教育是一場充滿學習動能的馬拉松。

▲第24 屆同德國小美展以虛實整合方式呈現

第三個展區為「 藝童創夢趣」，結合同德國小兒童遊戲場新建工程， 展示全校學生設計競圖比賽優勝作品， 展示兒童幻造夢想樂園的歡樂與繽紛。另外，特展首度運用跨平台的 XR 編輯器，讓老師與學生透過課堂將作品及聲音建置成數位藝廊，除讓藝術作品可以保存下來，更可以讓親師生隨時隨地進行一場藝術饗宴。AR/VR 導覽藝術是同德國小致力跨領域學習的例證之一，相信學生善用數位科技輯錄學習歷程是必然趨勢，藉由本次擴增實境虛擬導覽的成果，欣見同德學子巧思藝想，創意無限。

觀眾可以不用親臨現場，利用隨選作品，召喚創作者現身導覽，不僅可以充分了解作品的主題與意涵，更可以身臨其境參與作者的創作歷程； 虛實互動，寓教於樂，豐富學生的學習體驗，也提增了觀眾的看展興趣。

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