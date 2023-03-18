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總裁獄中遙控吸金！還開公司賺錢　管理員成「傳令兵」2人遭收押

▲▼高雄燕巢監獄。（圖／資料照）

▲高雄二監管理員變傳令兵，替非法吸金總裁遙控幹部重起爐灶，遭檢方聲押。（圖／資料照）

記者陳宏瑞、翁子皓／高雄報導

高雄第二監獄吳姓管理員疑遭買通，替非法吸金41億餘元的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶傳遞信件，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。橋頭地檢署昨（17）日提訊周瑞慶並約談吳姓管理員，以及周的駱姓、廖姓、劉姓友人。檢方訊後認為吳男、駱男犯罪嫌疑重大，向法院聲押；稍早法院裁准羈押。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶因非法吸金41億餘元遭起訴，全案上訴最高法院，周瑞慶遭判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元。

孰料，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會15日爆料，早在去年就接獲檢舉，周瑞慶被羈押期間，涉嫌買通高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，甚至遙控幹部重起爐灶，犯行時間至少長達1年。

橋頭地檢署昨日上午指揮調查局幹員前往第二監獄搜索，據了解，主要是約談服刑中的周慶瑞，以及遭收買的吳姓管理員，與周的駱姓、廖姓、劉姓友人等5人。檢方訊後，認為吳涉犯貪污治罪條例之違背職務收賄罪；駱涉犯貪污治罪條例之違背職務行賄罪，且犯嫌重大，有湮滅、偽造、 變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押；稍早法院裁准羈押。

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