台中警臨檢夜店一條街　1500人乖乖排受檢...辣妹裸背超吸睛

記者鄧木卿／台中報導

竹聯幫明仁會日前高調舉辦春酒，讓警方臉上無光，警政署自3月8日起全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒，台中市警察局第四分局昨晚動員60名警力，在大觀路連續臨檢3家夜店，逐一盤查約1500名消費者，現場還播放警政署長黃明昭的反詐騙影片，還好並未發生任何治安事件。

▲▼台中警方臨檢夜店一條街，1500人乖乖排隊受檢。（圖／民眾提供，下同）

第四分局昨晚11點由分局長李建興帶隊，並申請霹靂小組及警犬隊支援，動員60名警力，針對轄內KTV、酒（夜）店、PUB等不法分子及黑幫圍事等有危害治安之場所威力掃蕩，其中大觀路就有3家夜店，素有夜店一條街之稱，最是吸引年輕男女飲酒作樂，尤其碰上有知名百大女DJ進駐，更是吸引大批人潮，連外國遊客也來朝聖。

消費者見到大批警力到場臨檢，全部乖乖排隊配合受檢，同時在夜店內也播放阿昭署長反詐宣導系列影片，雖然與夜店氣氛呈現極度反差，但仍然達到宣導效果。

分局長李建興表示，舉凡竹聯幫所經營、圍事或有販毒可能之pub、ktv、夜店、酒店、撞球場、賭博電玩、職業賭場等場所，將會持續深入追查幕後黑幫背景；另呼籲特定場所業者善盡社會責任，配合政府，共同形成治安防護網，給市民安全的生活環境。