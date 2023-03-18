網紅曝「眼睛看起來更大」秘訣　一刀剪光下睫毛讓千萬人嚇壞

▲網紅直接拿起剪刀，把下睫毛剪掉。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外女網紅梅德絲（Carrie Madders）透過抖音分享「讓眼睛看起來更大」的秘訣，沒想到居然是把下睫毛剪掉。這一幕讓大批網友嚇壞，也有許多人批評，不該修掉可以保護眼睛的下睫毛，影片觀看次數迄今突破1300萬人次。

紐約郵報報導，梅德絲自從高中時期就有修剪下睫毛的習慣，因為下睫毛會黏在她的上睫毛上，覺得下睫毛會讓眼睛睜不開，還會有不必要的陰影。在她的抖音影片中，她直接拿起剪刀，把下睫毛剪掉。她透露，「我剪掉下睫毛是因為它們很麻煩，也喜歡修完的樣子」，她從來沒有因為剪掉下睫毛出現受傷、發癢、感染的狀況。

只不過這段影片隨即招致批評聲浪，許多網友感到震驚，並指睫毛可以保護眼睛，不該修剪，也有人建議或許使用白色睫毛膏就可以解決問題。

根據美國眼科醫學會的說法，睫毛對眼睛有著重要作用，不僅僅是美觀，也是灰塵收集器，保護眼睛免受可能阻礙視力或造成感染受傷的異物侵害。