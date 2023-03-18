「深溝+細肩帶」誘老司機上門...每次2500　4泰女滯台賣淫落網

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局破獲橫跨台南市多區的色情性交易應召集團，查獲黃姓主嫌為首的4名犯嫌，以及泰國籍性交易服務小姐4人，還有男客2人等共10人，查扣手機、現金、保險套、潤滑液等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、妨害風化罪嫌、社維法等罪嫌移送台南地檢署偵辦及裁處。

▲台南市警永康分局破獲橫跨台南市多區的色情性交易應召集團，查獲黃姓主嫌為首的4名犯嫌、泰國籍性交易服務小姐4人、另還有性交易男客2人等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警方日前接獲情資，有應召站集團入侵轄內社區大樓，安置外籍女子於大樓套房內從事色情性交易，調查後果然發現出入人員複雜，且確實有色情性交易情事，擴大追查後發現該應召集團成員處所及設置性交易地點遍及永康區、東區、北區、安南區及新市區等地；經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於2月下旬收網，一舉查獲2名黃姓及1名薛姓嫌犯、泰國籍應召站小姐4名、男客2名，並查扣手機、現金、保險套、潤滑液等證物。

最後1名黃姓主嫌則於3月上旬通知到案。緝獲的4名犯嫌分工細膩，有負責小姐監護、外務工作、載送小姐馬伕等身分，經查該應召集團係透過網站及通訊軟體招攬客人，張貼含有腥羶色等引人遐想的小姐圖片及性交易服務內容吸引顧客上門，每次以新台幣2500元至3500元不等金額進行全套性交易，且還有其他特殊取向的額外加價特殊服務。

另外4名應召女子均是20多歲持觀光簽證的泰國籍女子，其中2位已逾居留期限、2名還在居留期限內，但從事不法性交易，無論有無逾期，都已經違反入出國及移民法規定需要遣返，另外本次查緝應召站地點時，均有外事警察人員共同執行，現場以流利英語告知員警係向法院聲請搜索票，執法有據，且已有找好精通泰語的通譯人員，不需擔心權益受損，目前4名泰籍女子已移請移民署收容並等待遣返，黃姓主嫌等4名犯嫌於3月17日依組織犯罪防制條例、人口販運防制法、刑法妨害風化罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，男客2人則依社會秩序維護法裁處。

永康分局分局長甘炎民表示，警方將持續運用社區警政治理理念，串聯業者、仲介、房東及社區、團體等建立雙向溝通機制，共同發掘可能潛藏於住宅、社區大樓、辦公場所的各類犯罪型態，並配合警政署規劃全國性擴大臨檢威力掃蕩勤務，針對易滋事場所、區域進行強化性臨檢盤查，防制不法分子扎根，強化掃黑力道；同時提醒大家，色情應召集團經常利用旅賓館、社區大樓及日租套房等隱蔽特性，設置為性交易地點，再招募持觀光簽證、逃逸等外籍女子，藉著語言不通、地點不識、難以求援等特性，透過債務、監視、威脅、利誘等手段逼迫外籍女子從事非法性交易，除了涉嫌妨害風化，更已涉及人口販運，警方將持續嚴厲取締，淨化社會環境，以建構健康、安心、優質的台南市。