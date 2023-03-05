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他路上見「郵政醫院」傻眼：郵局還醫院　內行人解答：骨科很出名

▲▼路上見「郵政醫院」以為是郵局 內行人解密：骨科是強項。（圖／翻攝自臉書）

▲他在台北街頭驚見「郵政醫院」，照片引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

一般人的印象中，「郵局」跟「醫院」是完全不同的設施，而有一名網友日前分享，他在台北街頭看見一棟建築，外面的招牌上寫著「郵政醫院」等4字，讓許多網友看了不禁疑惑，這間建築究竟是醫院還是郵局。對此，有知情人士解答，照片中的建築確實是一間醫院，其中的骨科還相當有名。

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出照片，可以看見建築招牌上寫著「郵政醫院」等4字，旁邊則是一個「郵」字LOGO，跟一般郵局常見的LOGO一模一樣，接著更寫上數個檢查項目，包含震波碎石、磁振檢查、運動傷害、脊椎重建、人工關節等，畫面讓原PO忍不住笑，「剛好路過，覺得很新奇」、「我真的以為是郵局唉，欺騙我的感情！」

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▲▼路上見「郵政醫院」以為是郵局 內行人解密：骨科是強項。（圖／翻攝自臉書）

▲▼路上見「郵政醫院」以為是郵局 內行人解密：骨科是強項。（圖／翻攝自臉書）

▲網友回應。（圖／翻攝自臉書）

照片一出立刻吸引網友熱議，有人說，「要沒有這篇，我還真的不知道有這個地方」、「半個台北人也完全不知道有這間」、「請問，郵局也開醫院，跟國軍醫院一樣性質嗎」、「第一次知道郵局有醫院唉」、「我台北人，完全不知道有這個地方」、「我也會被騙到唉，以為是郵局」。

也有知情人士透露，「郵政醫院很老了，台北人應該都知道，對面是婦幼醫院，隔壁是孫立人故居，現在變會館」、「聽說早期郵差騎腳踏車，膝蓋常受傷，所以郵政醫院就非常擅長骨科」、「骨科強項」、「這間看骨科很出名」、「北部骨科權威醫院」。

根據郵政醫院官網介紹，郵政醫院原屬交通部郵政總局之公營醫院，早在日治時代即已存在，早先為推廣人壽保險之診療機構，在台灣光復後更名為「郵政診療所」，於民國49年更名為「郵政總局郵政醫院」，並於民國83年2月正式公辦民 營，全面進行整建及更新設備。

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