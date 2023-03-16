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養貓人口10年增1.88倍　農委會發布「貓隻飼養與照顧指南」

▲貓咪睡覺（圖／記者闕雁琳攝）

▲國人飼養家貓人口10年增加1.88倍。（圖／記者闕雁琳攝）

記者楊惠琪／台北報導

據農委會統計，110年國人飼養家貓數量87萬810隻，相較於100年30萬2846隻，10年內貓的飼養量大幅成長1.88倍，成為國人飼養寵物僅次犬隻的第二大類。為提供飼主正確照顧貓隻方法，農委會今（16日）公布「貓隻飼養與照顧指南」，歡迎飼主網路下載使用。

因應國人飼養毛小孩人口越來越多，農委會繼去年發布「犬隻飼養與照顧指南」，今再發布「貓隻飼養與照顧指南」，集結國際飼養原則與專業獸醫師意見，提供飼養貓隻應具備的基本知識與飼養管理建議，讓飼主了解如何正確照顧貓隻，避免錯誤的飼養方法造成貓隻生病或行為問題。

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農委會指出，「貓隻飼養與照顧指南」先由基本認識入門，提供飼主貓隻各生命週期的成長歷程及基本習性，讓飼主對貓隻生理狀態及行為反應有基本認識，再就基本照顧、環境適應、飲食保健、活動社交，提供具體的照顧建議。另分別就幼貓、高齡貓及與其他寵物共同飼養時等需特別注意的狀況。

農委會表示，除了發布文字版的貓隻飼養與照顧指南，未來將持續規劃將其轉化為可互動的線上教材或飼養前評估工具，活化指南的運用效果，讓飼主都能正確飼養，減少不當對待。

農委會呼籲飼主，家中毛小孩要完成寵物登記、絕育及定期狂犬病疫苗注射，最重要的是終養不棄養，寵物是家人要相伴一生。
 

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