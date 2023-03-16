找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

▲安德森打算把這顆鑽石賣給當地珠寶商。（圖／翻攝自Crater of Diamonds State Park網站，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名男子4日造訪阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park），驚奇發現一顆3.29克拉褐色鑽石。這是園區自2021年9月以來所發現的最大一顆鑽石。

綜合紐約郵報、BBC報導，安德森（David Anderson）自2007年第一次得知鑽石坑州立公園之後，就經常造訪此處，在3月4日這天，他來到鑽石搜尋區時發現一顆淺褐色鑽石。他說，「起初我還以為是石英，但不知道為何那麼閃亮，一撿起來才意識到那是顆鑽石。」

園方表示，安德森發現的這顆鑽石3.29克拉，淺褐色、八面體，是園區自2021年9月以來所發現的最大一顆鑽石。他說，他打算把這顆鑽石賣給當地珠寶商。

其實安德森曾經在園區找到400多顆鑽石，「當我發現第一顆鑽石時就被迷住了，是顆1.5克拉白鑽」，也曾於2011年發現3.83克拉黃鑽、在2014年發現6.19克拉白鑽。

阿肯色州鑽石坑州立公園每天都能發現1至2顆鑽石，今年截至目前已發現124顆鑽石，遊客可租用採掘、過篩工具尋寶，可以保留他們發現的鑽石，園方也免費提供園內所有岩石礦物的證明。