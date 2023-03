快訊／美國又爆貨運列車出軌　載運有毒化學物質

▲美國俄亥俄州之前也發生貨運列車出軌事件。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國亞利桑那州15日晚間發生貨運列車出軌事件,當局已啟動調查。官員透露,列車載運的是有毒化學物質,但截至目前並未接獲外洩通報。

綜合紐約時報、AZFamily等報導,列車出軌地點位在亞利桑那州與內華達州邊界附近。亞利桑那州莫哈維郡(Mohave County)警長辦公室發言人莫藤森(Anita Mortensen)指出,現階段不清楚相關細節。

這起事件造成多班往返洛杉磯的美鐵列車延誤。美國國家運輸安全委員會(NTSB)與柏林頓北方聖塔菲鐵路公司(BNSF Railway)已介入處理,調查正在進行中。

UPDATE: As of 11:11pm MT, Southwest Chief Train 3 which departed Chicago (CHI) on 3/14 continues to hold in Winslow (WLO) due to a disabled freight train ahead.