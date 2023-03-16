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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨批鬥賴清德「5缺」　民進黨：為政爭惡意批評

▲▼民進黨新聞部主任張志豪。（圖／民進黨提供）

▲民進黨新聞部主任張志豪。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨智庫執行長柯志恩16日批評民進黨主席賴清德「沒有解決5缺（指缺水、缺電、缺地、缺才、缺工）」言論，民進黨新聞部主任張志豪駁斥，國民黨記者會美名為國家政策研討，事實上整場淪為批鬥大會，為反對而反對，為政爭惡意批評，完全沒有事實依據，令人遺憾。

張志豪指出，賴清德於擔任行政院長時期，開始規劃台商回台方案，包括「台商回台」、「根留台灣」及「中小企業」投資台灣3大方案，後續在行政院前院長蘇貞昌任內通過，至今已擁有豐碩成果，截至今年2月，廠商投資台灣金額已達2兆元台幣，並創造14萬3千多個就業機會；另賴清德在行政院長任內也致力解決「5缺」，核心理念是就是解決我國充分就業問題，吸引更多廠商來台投資，人民就有就業機會。很可惜，國民黨老是睜眼說瞎話，整天噴政治口水，扯政府的後腿，這對國家不是好事。

至於缺電的問題，張志豪強調，賴清德於行政院長任內，核定台電新增興達電廠、台中電廠、協和電廠等7座關鍵性天然氣機組，總計超過850萬瓩裝置容量，目前已陸續完成或正在興建中，獲得產業界認同；賴清德在行政院長任內也以傳統電力系統為主的發電結構逐漸轉向以綠能為主，為台灣奠定長遠確保穩定供電的基礎，包括足夠的民生用電及台商回流的用電需求。

對此，張志豪呼籲國民黨，為了國家的長遠之計，不要再為反對而反對，而是應該有自己的能源主張和政策，否則只是成天反對天然氣、反對再生能源，甚至為了反對民進黨，反對所有發電方式，看來國民黨目的就是希望台灣缺電，以獲得自身的政治利益。

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