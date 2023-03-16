盧秀燕曝張育成「經典賽小秘密」！見他手掌超不捨：令人心疼

▲張育成與台中市長盧秀燕見面，收到許多贈禮。（圖／記者游瓊華攝）



記者柯振中／綜合報導

中華隊在2023WBC的賽事已落幕，我國好手張育成在A組預賽中拿到最有價值球員，更是被無數球迷封為「國防部長」。在即將前往大聯盟紅襪隊春訓之前，張育成現身台中市，與市長盧秀燕合照、受到對方的鼓勵，期間他更是說出自己在經典賽上的小秘密，而這項秘密曝光後，也讓許多球迷感動不已。

張育成到了台中以後，先是到母校「興大附農」自主訓練，消息引起學弟妹轟動，更是有不少人搶著要一起拍照。當天下午張育成受邀前往台中市政府，召開記者會的同時，也與市長盧秀燕留下合影，過程中更是收到來自台中的大禮，讓他相當感動，沒想到返回美國以前，能夠收到如此溫暖的邀約。

盧秀燕表示，見到張育成後，她開口詢問對方，經典賽舉辦時，有2萬名觀眾吶喊、加油，是否會因此感受到壓力。對此，張育成則說「恰恰相反」，因為滿場的台灣球迷加油、打氣，蓋過了緊張的心跳聲，從而化解了壓力，因此能夠專注在選球、揮棒上面。

▼張育成向盧秀燕透露，因為台灣2萬球迷加油、打氣，蓋過了他緊張的心跳聲，反而讓他能夠專注在選球、揮棒上面。（圖／記者游瓊華攝）



張育成也說，在美國打球時，上場後準備揮棒，現場卻十分安靜，能夠聽到自己的心跳，反而會變得更加緊張。經過長年的練習、比賽，張育成的手上留下了許多粗糙的繭、皮，也讓盧秀燕相當心疼，不禁出言感慨，「育成值得我們的掌聲。」

▼張育成的手上長滿厚厚的繭、皮，讓盧秀燕感到心疼。（圖／翻攝臉書／盧秀燕）



對於張育成的小秘密，不少球迷也受到感動，於是出言打氣，「好感動，加油，繼續發光發熱」、「謝謝張育成選手帶給我們的感動」、「辛苦了，你很棒。加油！大家永遠支持你」、「咱們的台灣之光哦…加油」、「國防部長征服大聯盟！」