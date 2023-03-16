4周前就知道卻無作為？　外交部：迄今努力維持宏都拉斯邦誼

▲宏都拉斯國旗 （右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiaomara Castro）在推特宣布正準備與中國建交，外媒《德國之聲》報導，消息人士透露，台灣4週前便已得知相關消息，卻「未有任何反應」。對此，外交部16日表示，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為。

根據報導，卡蕬楚在當地時間周二（3月14日）於推特宣布，已指示該國外長處理跟中國正式建立邦交關係事宜，台灣外交部隨後發布聲明，呼籲宏都拉斯勿落入中國圈套，然而，一位熟知宏都拉斯與台灣交涉事宜的消息人士告訴DW，台灣外交部在宏都拉斯總統表態欲與中國建交前，便已得知此事可能發生，但台灣外交部「沒有任何作為」。

有關媒體報導稱宏都拉斯欲與中國建交，台灣政府4周前即知悉卻無作為，外交部回應，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚於2022年1月上任以來，依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。

外交部對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為。外交部籲請媒體於報導前應善盡查證責任。