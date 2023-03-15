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父工地意外、母罹癌亡　2孩子斗內直播主「花光643萬死亡賠償金」

大陸河南駐馬店市一名黃女士近日求助媒體，指出2個姪子把爸爸的死亡賠償金全花在了直播平台。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

▲大陸河南駐馬店市一名黃女士近日求助媒體，指出2個姪子把爸爸的死亡賠償金全花在了直播平台。（圖／翻攝小莉幫忙微博）

圖文／CTWANT

大陸河南駐馬店市一名黃女士近日求助媒體，指出親弟弟前年因意外在工地上去世，弟媳則是罹癌死亡，而親弟弟當年有獲得死亡賠償金145萬（人民幣，下同，約新台幣643萬元），沒想到卻遭2個姪子看直播，把這些錢全花光了，黃女士表示，大姪子多年患精神疾病，希望直播平臺可以退還部分金額。

綜合陸媒報導，黃女士透露，親弟弟於2021年在工地上意外去世，當時獲得賠償金145萬，隨後弟媳罹癌死亡，剩下2個侄子在家。沒想到今年2月，黃女士帶著侄子去精神病醫院複診時，發現銀行帳戶裡竟只剩下4分錢，一查才發現，2個侄子一年總計消費158萬，全都用在看直撥打賞刷禮物，光是2022年5月，就在某平臺加值了50多萬，下個月再加值40多萬。

黃女士表示，大侄子多年患精神疾病，有鑒定報告，二姪子則因父母雙亡後情緒不穩定，希望直播平臺可以退還部分金額。對此，聯繫多個直播平臺，客服都表示需要提供法院文書或者鑒定證明，才能夠申請退款。

消息曝光後，不少網友認為其實二姪子看起來精神挺正常，只是想要把責任推給大哥，藉此拿到退款，紛紛留言「兩個侄子看年紀都已成人，除了老大說有精神疾病，老二看起來挺正常的。就別推脫責任了吧，成年人該為自己的行為負責」、「很明白了都是二兒子花的，想甩鍋精神病大兒子找回退款」、「二侄子看著精神正常，說話有條不絮的，把刷禮物推給精神不正常大侄子，有可能把錢要回來」。

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