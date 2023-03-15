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社會 社會焦點 保障人權

學生女神經紀人慘了！託友代墊55萬版權費　賴皮不還錢遭通緝

▲▼女星被爆「赴SM娛樂當練習生」是假的！　他控：請假幾週騙經紀約。（圖／翻攝自Facebook／馨亞）

▲馨亞曾因演出服裝問題與朱俊憲互告妨害名譽、侵占。（資料照／翻攝自Facebook／馨亞）

記者劉昌松／台北報導

瑞奇(本名朱俊憲)曾擔任「亞洲波神巧巧」與「學生女神馨亞」經紀人，先後和2女翻臉鬧上法院，去年朱男委託朋友代為購買大陸地區部分詞曲版權，事後友人向他追討人民幣12萬4800元(約台幣55萬餘元)不成提告，朱男為此一度遭通緝，最後到案辯稱Wechat帳號遭盜，他沒有託朋友買版權，但因語音留言就是朱男聲音，台北地檢署不採信朱男辯詞，15日依詐欺罪起訴。

朱俊憲在演藝圈爭議不斷，先是藝人錦雯在臉書罵他「可惡」，朱男提告妨害名譽結果處分不起訴，後來又與藝人亞洲波神巧巧(本名王騴之)因通告費鬧翻，巧巧不滿朱男誹謗她「染病墮胎」而提告，朱男被依誹謗罪判刑4月，得易科罰金確定。2021年間，有「學生女神」之稱的馨亞(本名謝儀諪)不滿少有演出機會，單方面解約，雙方互控侵占演出服裝、妨害名譽等罪，結果雙方都獲得不起訴處分。

▲▼巧巧指控遭影射「陪唱妹」，等一年判決出爐。（圖／翻攝自巧巧臉書）

▲巧巧因被誣指「染病墮胎」，控告朱俊憲誹謗罪勝訴。（資料照／翻攝自巧巧臉書）

日前有民眾到地檢署提告，指控朱俊憲要購買大陸一些歌曲的詞曲版權，因為換匯麻煩，所以朱俊憲要他先幫忙用人民幣支付，但他前後付了22萬4800元瞤民幣之後，朱俊憲拒絕還錢，朱俊憲挨告詐欺後，因屢傳不到，一度遭到檢察官發布通緝。

最後朱俊憲到案，辯稱Wechat帳號被盜用去跟這名朋友對話，他沒有要購買詞曲版權，但檢察官調查，朱俊憲可以自行使用同樣的帳號和其他人對話，就偏偏和告訴人的對話是遭盜用，且對話內容還包括先前朱與馨亞的官司糾紛，朱也曾以語音傳送訊息，聲音明明就是朱男自己的，因此不採信朱男辯詞，依法提起公訴。

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經紀人朱俊憲馨亞巧巧錦雯版權費代墊詐欺

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