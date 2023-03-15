啦啦隊女神父閃車連2撞送加護　警追「路邊起步白車」駕駛

記者邱中岳／台北報導

「啦啦隊女神」林艾融在臉書上貼文表示，父親在14日下午騎車行經中山北路3段時，遭小客車追撞，也上網請求網友協助找出肇事逃逸的駕駛；警方初步了解，林父騎車閃躲突然切出來的汽車，閃避不及才會撞上小黃，倒地後又與另台機車發生些微碰撞。

警方調查，72歲的林姓男子，14日下午4時許騎車行經中山北路3段34號前，為了閃避前方路邊起步的車輛，整台車不慎往旁邊撞上楊姓運將駕駛的小黃，林男倒地後，機車又與林女的機車發生碰撞。

▲林艾融父親騎車經過中山北路，卻被路邊起步的車子撞上倒地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後到場，路邊切出來的汽車早已逃逸無蹤，警方也對林姓騎士等人進行酒測，酒測值為0。警方指出，當時林男倒地後，頭部疑似遭到重創，緊急送往醫院治療，經過診療為顱內出血，目前仍在醫院觀察。

警方表示，因為林姓男子目前仍在醫院觀察，初步僅了解係因路邊突然起步的汽車惹禍，但現場並沒有監視器，目前警方靠林男提供的線索追查可能的肇事車輛，並通知車主到案說明。

▲林艾融父親重摔倒地，送醫救治發現顱內出血。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子是林艾融的父親，林艾融曾是LamiGirls成員，後來在樂天女孩擔任司儀，受封「啦啦隊女神」和「最正MC」，近年轉播主持圈、也常上節目分享個人經驗。

▲林艾融爸爸出車禍。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）