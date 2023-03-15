文山森林公園居民檢舉吵！　警竟驅趕2歲童





圖、文／鏡週刊

許多老台北人對於文山區的印象莫過於，「山多人多墳墓多」，這樣的狀況隨著公墓遷移重整而有所改變，位在萬隆福興路上的文山森林公園就是如此，去年開幕即吸引大批民眾前來朝聖，不料孩童的嬉鬧叫聲卻引起社區居民反彈，更一度有居民陳情，希望能將設施拆除，也有居民認為公園本就是給民眾休閒運動的場所，正常的噪音並無不可，正反意見出現激烈碰撞。

▲前身是福興公墓的文山森林公園趣探險之丘，因漂亮又吸睛的北市最長溜滑梯，瞬間成為網紅熱門打卡地點。（圖／CTWANT提供，下同）

文山森林公園占地11公頃，本是福興公墓所在地，歷經3年的整修遷移，搖身一變成為北市有最長溜滑梯與攀岩場的特色公園「趣探險之丘」。長達近50米的超大型溜滑梯，耗資1.2億元，同時還有專門為兒童打造的攀岩設備，周邊鋪上人工草皮，就是希望小朋友遊玩時可以盡情踩踏，不需為了避免影響草地生長，而喪失用雙腳感受草地粗糙感的快樂，以此增進孩童的感覺統合。

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▲趣探險之丘啟用後，晚上還曾有不明人士在公園旁點火，引發治安疑慮。

趣探險之丘去年4月正式開幕後，吸睛又漂亮的設備一度成為熱門網紅打卡地點，原本安寧的社區也在假日時段湧入大量人潮，在帶動地方發展的同時，也打破周邊社區的寧靜，加上趣探險之丘距離最近的住宅僅隔12公尺，孩童的嬉鬧聲直接灌進社區，甚至半夜仍有人玩樂嬉戲，居民忍無可忍，怒向市府陳情抗議。

對此，公園路燈管理處獲報後，針對噪音、治安與交通問題分別進行改善，將管制溜滑梯的時間從原本的24小時開放，調整限縮為早上10點到晚上8點、挖掘樹洞減少孩童嬉戲滑草產生的嘻鬧聲，同時設置24小時保全站崗維護秩序，更同時加裝攝影機，希望讓公園與居民共存。

而這些改善措施並未獲得居民認同，再次怒向市府陳情，希望能將公園拆除，還給他們原有寧靜的空間。住戶張先生拿著孩童晚間7點多嬉笑的影片表示，「晚上7點在尖叫，整個社區都可以聽到他們的聲音，又危險使用溜滑梯，你就說他們這樣沒有很吵嗎？」

拆除公園的相關程序在議員的推動下，曾於今年2月2日進行會勘，初步認為若將公園特色的50米長溜滑梯截斷，可以減少噪音，並預計要在4月10日前再次會勘，消息一出，瞬間讓同樣居住在附近，卻傾向將公園留下的居民反彈，轉而向多名議員與里長遞交陳情書，希望能夠保留現有設施，正反兩方一度在網路上激烈交戰，甚至有人建議，若真要拆除公園，乾脆就再把公墓搬回來，讓住戶再與「夜總會」為鄰，慢慢享受陰森的寧靜。

住在附近的B小姐就認為把公園拆掉真的很可惜，她自己也是一個孩子的媽媽，公燈處已做出調整管理，設置保全、管制公園使用時間，自己在不知道相關規範時，曾在鄰近管制時間內前往遊玩，因而遭到保全驅趕，後續警方更直接到場，確定看見他們離場後才離開，讓他們當下承受不小壓力，事後她2歲的小孩更問她「我做錯什麼了嗎？」

▲居民怒在森林公園的招牌上貼標語，怒吼住宅區旁不應有遊樂區。

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