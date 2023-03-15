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金融時報：中國阻撓南海海纜鋪設　台灣受害

▲管架式水下基礎與海纜安裝作業。（圖／海能風電提供）

▲管架式水下基礎與海纜安裝作業。（圖／海能風電提供）

文／中央社記者陳韻聿倫敦14日專電

英國「金融時報」援引產業界數個消息來源說法報導，中國藉由拖延審核等刁難手段，阻礙各國在南海的海底網路電纜鋪設和維護工程，一條連接日本與新加坡、台灣的電纜就因此延宕超過一年。

「金融時報」（Financial Times）13日刊登由駐台北、新加坡、倫敦、華府記者合力撰寫的報導，呈現中國如何在主權爭議不斷的南海企圖影響、控制跨國電信基礎建設，且企圖掌控的範圍幾乎涵蓋整個南海。

報導指出，中國的手段包括拖延審核程序、緊縮取得各項許可的條件，甚至將管控範圍延伸至國際承認的中國領海以外。產業人士說，這迫使企業繞道而行、避開南海，但也因此導致額外費用。

兩位企業經理告訴「金融時報」，一條興建中、代號為SJC2的電纜即因為中方反對與遲未能取得海底探勘等許可，工程延宕逾一年。SJC2連接日本與新加坡、台灣、香港。根據報導，SJC2由成員包括「中國移動」、中華電信、社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta等企業的聯團持有。

一名直接參與計畫、要求匿名的人士說，數個月以來，中方遲不核准在香港一帶中國領海內進行海底探勘，理由包括擔憂承包商可能進行間諜活動。華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高階研究員、前美國海軍潛艦軍官克拉克（Bryan Clark）說，中國試圖加強控制區域內水下活動的原因之一，是防止海底電纜網絡出現美國監視系統。

報導指出，圍繞海底電纜的各項爭端自2020年以來急速升高，當年美國開始著手防堵中國參加相關國際計畫。美方也陸續否決連接美國與中國、香港的電纜鋪設計畫。

報導提到，根據國際法，若海底施工範圍落在沿岸國領海，則鋪設和維護電纜的國家或企業必須取得該沿岸國許可。不過，在沿岸國領土向外延伸12至200浬的非領海區域（專屬經濟海域）施工，通常不需申請許可。

幾位產業和法律界知情人士告訴「金融時報」，中國的作法則是，對於領海範圍內的許可申請，盡可能拖延、刁難，並要求超出中國領海範圍的工程也必須事先申請，明顯違反國際法。若企業未申請相關許可即逕行施工，就得冒被中國砲艇攔下、投資泡湯的風險。這讓多數企業選擇妥協。

報導提到，這樣的管制作法給中方管道影響相關企業，甚至可進而要求讓中方人員、資金和設備進駐參與計畫。克拉克指出，中方的管制措施實際上已超越專屬經濟海域，涵蓋幾乎整個南海。

一名知情人士今天稍早向中央社證實，中華電信參與投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工，未來新建海纜將避開南海。

 

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