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限時爽吃！超商「喝咖啡配三明治」只要60元　家庭號飲品最低73折

▲▼萊爾富車輪餅、7-11咖啡三明治。（圖／業者提供）

▲7-11大杯美式搭配三明治「只要60元」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接3/18國際早餐日，就有超商推出「咖啡組合餐」優惠，3/17起連續8天，最便宜喝1杯大杯美式配1份三明治只要60元，超級划算；同步還有「家庭號冷藏飲料」優惠，即日起至5/2止，不僅購買單件可享95折，依ml數再加送點數7或10點，換算下來約73～89折，趕快把握便宜買一波。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「3+3活力元氣組合餐」優惠，3/17起至3/24止，可享「CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元」或「CITY CAFE大杯美式3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價180元」。

▲▼7-11家庭號冷藏飲品。（圖／7-11提供）

▲指定家庭號冷藏飲品單件95折，再送點數7點或10點。

另外，7-11還有「家庭號冷藏飲品長期優惠價」，即日至5/2止，會員購買指定820ml～920ml鮮乳、豆漿、果汁、茶類、調味乳、優酪乳等單件95折，加贈OPEN POINT點數7點；會員購買指定1858ml鮮乳、豆/米漿等單件95折，加贈OPEN POINT點數10點。

▲▼「亞尼克X喜劇演員喬瑟夫」最新聯名「喬克魔粒生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克生乳捲買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲▼亞尼克原味生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）

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關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠早餐

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