聯結車砂石大面積噴飛！國道秒變「碎石路」　害4車連撞釀2傷

▲國道4號今日中午傳出聯結車砂石散落，釀後方4車追撞事故 。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

國道4號東向20.7k今（13）日11時49分傳出連環車禍，一名63歲蘇男駕駛聯結車，車斗載滿砂石，過程中壓過伸縮縫導致車斗砂石彈落，造成該路段內、外車道瞬間變成「石子路」，後方轎車打滑自撞，再碰撞到別輛轎車，釀總計4車碰撞，2人受傷。

國道第三大隊警方說明，11時49分接獲民眾報案，63歲蘇男駕駛聯結車，後斗載運砂石，行經國4東向20.7k時壓過伸縮縫，導致砂石大面積彈落，後方35歲黃女打滑自撞，在豐原3號隧道失控撞壁，整輛車再往內側的64歲陳男撞去，後方55歲的曾男駕駛趕緊煞停，但最後方一名39歲戴男再推撞，導致現場4車擠成一團，其中黃女車上共2人被送往慈濟醫院治療。

警方表示，事故於12時47分排除，開放內側車道通行，持續封閉外側清理散落砂石，14時25分全面清掃完畢，全線通車。至於聯結車駕駛是否有超載？未依規定裝載封固砂石？詳細肇事責任仍待警方調查釐清，另經酒測檢驗駕駛均無酒駕。

警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。裝載貨物請勿超高、高寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。